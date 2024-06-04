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康健生技4死案凶手不想死！自寫訴狀提再審　辯「不慎開槍」被打臉

▲▼ 。（圖／截取自司法院法學資料檢索系統）

▲李鴻淵一、二審皆判3個死刑及1個無期徒刑，案件審理至最高院，李鴻淵自寫訴狀向二審提出重審，台中高分院將其駁回，可抗告。（圖／截取自司法院法學資料檢索系統）

記者白珈陽／台中報導

2022年南投縣康健生技公司4死案震驚社會，兇手李鴻淵一、二審皆判3個死刑、1個無期徒刑，全案仍在最高院審理中，不過李鴻淵手寫訴狀，向台中高分院提起再審之訴，李主張他在案發前精神狀況不穩定，因無法控制、難以控制而殺人；二審根據草屯療養院診斷書，認李在案發時未因精神障礙或其他心智缺陷，導致喪失判斷能力，將李的聲請駁回。全案還可抗告。

本案發生於2022年7月14日傍晚，李鴻淵自認先前任職康健生技時，遭老闆和同事欺負，持槍闖入康健生技公司，接連對園藝課長劉慶彬、董事長賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男等5人行刑式開槍，其中僅賴敏男幸運存活，其餘4人皆1槍斃命。

案經審理，一審南投地院認為李手段兇殘，無教化可能，槍殺劉慶彬、賴彥妤、張嘉琦的部分判處3個死刑，賴鋕卿部分1個無期徒刑，賴敏男部分為13年有期徒刑，合併執行死刑，持槍部分則罰35萬元；二審維持一審判決；最高院將無期徒刑、併科罰金35萬元部分駁回，此部分定讞，而李殺害3人遭判3個死刑部分，送憲法法庭釋憲，尚未審結。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲李鴻淵一、二審都遭判3個死刑與1個無期徒刑。（圖／資料照）

李鴻淵自寫訴狀，向台中高分院二審提起再審之訴，他依據「美國精神疾病診斷與統計手冊第五版診斷準則」，主張他在案發前後具有身體精神狀況之異常，雖知殺人為法律所不允許，但因他的病症，無法控制或難以控制而殺害被害人，應讓他有再審機會。

李並主張，他在槍殺被害人時，與被害人爆發多起肢體衝突，且案發時多名被害人是在拉扯或奔跑的狀態，導致他不慎槍擊。

台中高分院依據一審囑託草屯療養院之鑑定報告，內容指出鑑定期間李無明顯精神症狀，對詢問的問題可切題回應，語言理解能力及表達能力未有重大缺損；李在案發前，對於過去自尊受挫的情境無法忘懷，將自己人生挫折歸因於在康健公司的經歷，而犯案後還可駕車逃逸避免被捕，鑑定時可詳細描述當時的狀況及自己想法，可知李在犯案時辨識與控制能力未有明顯異常。

此外，李為心智正常的成年男性，當知悉以具有殺傷力的槍枝，近距離槍擊被害人的鼻側、頭部等位置，極有可能取被害人的性命，主觀上具有殺人之直接故意，李稱自己是「不慎」槍殺，無非是憑徒己見，不採信李說詞，予以駁回。

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