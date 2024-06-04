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事發快3年！瑪莎惡少案賠償還在談　被害大學生想改名...盼9月復學

▲▼ 。（圖／資料照）

▲宋母近日表示，她跟兒子都被案件綁住，無法順心過生活，希望早日結案。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎3惡少一案，主嫌張敦量二審依殺人未遂等罪判處9年有期徒刑，判刑確定；陳勁豪、李韋霖二審認定重傷害罪改為傷害罪，判決從4年8月降為3年，陳、李上訴三審，今年初發回台中高分院更一審。調解金方面，去年張父提出700萬元和解破局，近日被害人宋姓男大生的母親則將求償金額，從3人共1500萬，改為張700萬元、陳、李各100萬元，官司仍在進行，但她也說，案發至今已快3年，期間她跟宋生都被事件綁住，無法順心過生活，希望早日結案。

2022年一審期間，宋母提出張等3人須共賠償1500萬元，當時張敦量說，他並非不願賠償或沒誠意，但1500萬元超出他能力範圍，希望透過長輩協助：辯護律師表示，張父的食品工廠因疫情及該事件影響，生意受到打擊，曾與被害人提出以150萬元賠償。法官認為，連一般車禍賠償金額可能都不止150萬元，何況被害人被毆打成傷；宋母也拒絕這次和解內容。

2023年二審，宋母透過律師將調解金降為1000萬元，張父則願以每月給付50萬方式，以700萬元和解，但必須是宋母與張等3人和解，而不是僅跟張和解。最後因雙方對條件認知有落差，仍宣告破局。

本案發生於2021年11月，至今還差6個月即屆滿3年，張敦量已於今年一月入監執行，陳、李仍堅稱自己僅推了宋生一下，未參與打人踹頭、將宋生架住讓人打，提起上訴，今年初發回更一審。

宋母表示，她目前已再讓步，將求償金額改為張900萬元、陳及李各100萬元，她認為陳李是張的同夥，也應該要為自己的錯誤行為得到教訓。

宋母說，從事發到現在，她跟兒子都被官司綁住，無法隨心所欲過生活，且對方曾為了證明兒子並非重傷害，就找人跟監偷拍，造成兒子現在外出都會害怕，去餐廳登記名字也怕被認出來。為此，兒子跟她提出想要改姓名，她也答應兒子，等到案件審結之後，就帶他去改名。

宋母說，最後審判結果可能在今年8月間出爐，兒子到目前為止都還在休學，若屆時案件審結、兒子的身心狀況恢復良好，可能會在9月讓兒子復學。 

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