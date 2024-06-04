新竹2勇消殉職！消防局長：訊號微弱　議員：通訊零死角騙很大

▲時代力量新竹市議會黨團於今日召開「火場安全管理失靈 重蹈覆轍令人不解」記者會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹市「晴空匯大火」造成勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，新竹市議員楊玲宜指出，她收到錄音檔，內容清楚錄下2名勇消呼救5次，且都清楚報出姓名、地點，與消防隊一開始的說法有所差異，讓新竹市消防局向刑事警察大隊報案，要追查洩漏錄音檔的人是誰。對此，時代力量新竹市議會黨團今（4）日表示，不該把力氣花在追查錄音檔是誰外流，而是要去解決真正重要的問題，像是火場管理跟火場生存訓練上，並批新竹市消防局宣稱的救災通訊零死角，根本騙很大。

新竹市蔡惠婷議員表示，消防局長昨（3）日在議會答詢時透露，當天的管制站並沒有兩名殉職消防員的名牌，令人震驚，顯示火場管理大有問題。據她了解，消防員救命器會響，表示名牌和插銷有拔出來，究竟交給誰、為何沒在管制板上，應調查清楚。從2015年的桃園新屋大火、2018 年的高雄茄萣火災，都有殉職消防員未出現在管制板上的問題，如今近十年過去，依然重蹈覆轍，實在令人難以接受，凸顯過去新竹市指揮官、安全官的訓練恐未落實。

蔡惠婷認為，蔡新竹市消防局現在要做的事情，不該是把力氣花在追查錄音檔是誰外流。時代力量主張我們不該去懲處吹哨者，不是解決提出問題的人，而是去解決真正重要的問題，像是火場管理跟火場生存訓練上。

新竹市議員林彥甫表示，針對兩名殉職消防員喊了多次 Mayday 無效，錯過救援時間，令人心碎。對此，消防局長說：「我們聽到 Mayday 的時候，是兩聲 Mayday，而且是訊號非常的微弱」，另有位於 7-10 樓的人員雖聽到 3 次 Mayday，「但當時同樣未能辨識求救身分，並且無法將訊息外傳給現場指揮官」 。然而，111年新竹市消防局才發新聞稿自誇「無線電中繼台總數量擴增至 7 座，密度全台第一」、「無線電訊號全市涵蓋率達全台第一」，結果本次事故證明，當時宣稱的救災通訊零死角，根本騙很大！消防局應正視無線電通訊品質不佳的問題，並提出能克服救災現場環境的解方。

林彥甫進一步說明，上周時力黨團質疑殉職消防員使用的無線電金屬線外露恐有問題，結果消防局在未經調查的情況下就急著自清，強調：「各項無線電設備均良好堪用」。如果無線電情況良好，還發生消防員求救時聽不到的狀況，不就代表每位進火場的消防員生命都面臨危險，這根本是不該發生的狀況。

新竹市議員廖子齊表示，無線電通訊系統在火災救援中扮演著極其重要的角色，是消防員們的生命線。本次東區大樓火災兩位殉職消防員多次發出求救訊號未能及時傳達，顯現出火場無線電通訊可能存在盲點的問題。明明在2022年，市府曾為提升救災救護現場無線電通訊品質及涵蓋率而擴增了無線電中繼台的總數量至7座，密度為全台第一，並表示期待透過增設中繼台，強化無線電覆蓋率，以達到救災通訊零死角的目標。然而，本次悲劇卻凸顯出全市的覆蓋率與火場的無線電穿透率存在差異，且火場內無線電通訊中斷的情況時有所聞，導致消防員無法立即回報受困位置及內部狀況，進而延誤了救援工作。顯見現有的消防無線電通訊系統仍有必須改善的空間。