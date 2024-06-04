假媳婦換LINE要借錢買土地！暖心婆婆急匯75萬　警銀聯手破騙局

▲高姓婦人遭假媳婦詐諞到銀行匯款，行員查覺有異連忙勸阻。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德區65歲高姓婦人接獲假媳婦電話急需用錢買土地，她未經查證逕自前往銀行匯款72萬元，行員發覺有異通報警方到場，員警請高婦先聯繫兒子、媳婦查證，立刻發覺受騙停止匯款，並感謝行員和警方的協助。

▲並通知警方到場聯手阻詐。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員詹盛堯、林夢庭昨日上午接獲行員報案，立即趕往現場了解，原來高婦稱早上9點接到媳婦電話，說她換了新的LINE帳號，教她重新加入媳婦LINE好友並把舊帳號刪除，並騙取高婦急需用錢買土地，提供不明帳號叫高婦匯72萬元，並表示過幾天就會還錢。

高婦不疑有他隨即到銀行匯款，銀行行員警覺有異，請高婦先聯繫兒子、媳婦，確認是否有更換新的LINE帳號，經聯繫上真媳婦後，才確認遭受詐騙，事後回想上午於電話中談話，覺得媳婦聲音不太一樣，自己因為對方話術造成情緒緊張，落入對方的陷阱，所幸行員及員警關懷提問，保住婦人辛苦存下的老本。

「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」是常見的詐騙手法，詐騙集團會隨機加好友，再打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙，警方呼籲民眾如遇到疑似詐騙案件，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。