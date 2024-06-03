黃仁勳自曝「臉上有1道疤」！揭兒時愛逛夜市　意外被洗刀人割傷

▲NVIDIA執行長黃仁勳2日在台大演講，期間提到很喜歡去夜市，並自爆臉上有一道大傷疤。（圖／CTWANT提供）

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被網友封為美食教主的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，這趟台灣行最讓人津津樂道的其中一件事，就是把92歲的台積電創辦人張忠謀帶去「夜市初體驗」，黃仁勳也在2日的台大演講中自曝，原來他愛逛夜市的原因，是源自於「一道疤」，他也向全世界的觀眾宣傳他在通化夜市最愛逛的水果攤「就讚、就齁呷」，「我喜歡看到她這麼成功」。

大家都知道黃仁勳愛逛夜市，他也常拿逛夜市當自己的笑話題材，這次在台大的演講，開場介紹影片就有黃仁勳逛夜市、吃冰的畫面，而在提到生成式AI時，在大螢幕舉的例子，就是問AI「離101最近的夜市在哪？」

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黃仁勳在這時提到，夜市對他而言有重要意義，他小時候很愛逛夜市，因為他喜歡觀察人，所以爸媽會帶他去人多的地方，他記得大約是4歲半時，某天一家人去圓環吃蚵仔煎，當時有人在洗刀子沒注意，讓他的臉不慎被刀割傷，這件事讓他對夜市的記憶非常深刻，到現在疤痕還在，但「我現在還是很愛逛夜市」。

他也突然提到「通化夜市」真的很棒，表示喜歡此夜市的最大的原因，是因為有一位賣水果的女士在那裡工作了43年，「就在街道中間的攤位上，大家去找她，好嗎？」他說，如果很多人因此跑去找她一定很有趣，看著她每年的水果事業愈做愈好，「我喜歡看到她這麼成功」。

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