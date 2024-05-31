張學友開唱「大量搶票遭鎖定」！文化部：黃牛條款已開罰240萬元

▲張學友演唱會太熱門，文化部及售票平台針對「黃牛帳號」鎖定和追查。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

張學友演唱會消息一岀引發轟動，也冒出一些黃牛透過不正手段搶票。文化部去年6月將《文創法》增訂「黃牛條款」，同時與售票平台合作，將大量異搶票黃牛帳號鎖定後，聯繫刑事局介入偵查，阻控黃牛現象。主辦單位今（31）日下午3點半將現場釋出之前取消的票券，也積極溝通請主辦單位注意加派人力現場管理，並請警政單位於售票現場巡邏查緝。

文化部表示，近期張學友演唱會造成轟動，文化部在主辦單位發布售票訊息時，即與主辦單位密切聯繫，售票平台在發現大量「異常帳號」搶票進行帳號鎖定後，隨即聯繫刑事局介入偵查不正掃票行為。

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同時，主辦單位依票務考量規劃，將在今日下午3點半於現場釋出之前取消的票券，也積極溝通，請主辦單位注意加派人力現場管理，並請警政單位於售票現場巡邏查緝。

▲張學友現場會釋出票券，現場已有排隊人潮。（圖／記者蔡琛儀攝）

《文創法》增訂「黃牛條款」以來，針對加價轉售已裁處34案，裁罰金額逾240萬。而以「掃票機器人」購票共5件已移送地檢署；另透過跨部會合作，由刑事局破獲Max搶票機器人程式作者並送地檢署。

除了持續透過跨部會合作，以及地方政府說明會與教育訓練，加強查處工作外，文化部也於去年8月發布鼓勵實施實名制補助要點。經盤點，今年熱門演唱會已有34場實施實名制、3場部分實名制，文化部也已受理27件實名制補助申請案，包含日本歌手YOASOBI、美波、韓國歌手IU等演唱會。

文化部說明，文創法針對黃牛票現象修法實施後，從檢舉案件數及實際觀察可發現，確實有初步達遏止黃牛之效。針對不實票券等詐騙情況，或有出現綁物售票、以物易票等變種黃牛行為，已邀集各部會及地方政府，整理相關態樣，提供各界注意防範。

文化部呼籲，杜絕票券的不當買賣除了嚴法重懲，也提醒消費者「不購買任何非官方販售的票券」，避免受騙，並以實際行動支持喜愛的歌手。