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寶林茶室釀4死！法醫確認2人遭邦克列酸奪命　解謎關鍵曝光

▲▼寶林茶室爆發嚴重食物中毒，圖為位於遠百A13食代館的事發店面，目前處於停業受檢的狀態。（圖／記者湯興漢攝）

▲寶林茶室在信義區的分店爆發食物中毒事件後已經停業受檢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

寶林茶室信義分店在3月間爆發食物中毒事件，4名消費者身亡，法醫研究所日前已將首2名死者的解剖鑑定報告分送士林與新北地檢署，證實與國內首度出現的「邦克列酸」劇毒有關，檢察官將等待台大法醫所的鑑定結果綜合分析後，開出死亡證明。台北地檢署還有2件死亡個案因住院較久，有病程資料可參考，鑑定結果尚未出爐，但被視為解謎的關鍵，全案目前已有5人列為過失致死被告。

新北呂姓男子在3月22日因腹痛、腹瀉等症狀就醫，轉送台北馬偕急救在24日不幸身亡，經通報疑為食安案件後，醫療與衛生單位陸續接獲多件類似個案，其中楊姓男子27日在新光醫院不治，累計20多名出現症狀的病患分別在19日到24日間，且都曾到過寶林茶室信義區分店用餐。

▲▼ 寶林茶室負責人黎仿軒。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶林茶室負責人黎仿軒(左)事發後公開鞠躬道歉。（資料照／記者劉昌松攝）

台市衛生局於3月24日接獲新北市衛生局通報案件，率先前往寶林茶室稽查，2件先發生的疑似中毒致死案分由士林、新北地檢署分相字案調查死因，台北地檢署則在27日凌晨緊急分案，指揮台北市警方同步展開調查。

3月28日晚間，衛福部宣布，第1名死者體內驗出致死率極高的毒素「邦克列酸」(Bongkrekic acid，原譯「米酵菌酸」)，引起社會譁然。之後1名馬來西亞籍40歲男子是在3月21日到寶林用餐，之後不適就醫住院並裝上葉克膜急救，仍在4月27日宣告不治，另名40歲女子就醫後一度情況穩定，但又突然惡化，在4月29日凌晨死亡。

4名疑似食物中毒死者經檢察官會同法醫解剖後，檢體分別送往法務部法醫研究所，以及台大法醫所進行化驗，其中法醫研究所以對較早身亡的呂男、楊男鑑定報告送達士林與新北地檢署，死因描述中提到與「邦克列酸」相關。

▲▼寶林茶室代班廚師無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶林茶室食安事件期間代班的胡姓廚師被限制出境出海。（資料照／記者劉昌松攝）

據了解，士林與新北檢察官將等待台大法醫所的報告，綜合判斷後開立正式的死亡證明書，再將相關案卷送北檢併辦，至於北檢所偵辦的2名4月份身亡死者，因為有較長的就醫紀錄，相關臨床病程資料較多，目前仍在等待最終結果。

針對罕見的「邦克列酸」如何出現在台灣，因未能第一時間取得餐廳廚房等現場環境檢體，不過衛福部事後採集到食材、廚師住處等檢體，進行可引起「邦克列酸」的唐菖蒲伯克氏菌培養，結果都呈現陰性，不過北檢仍在訊問寶林負責人黎仿軒、王姓店長、周姓正班廚師、事發期間代班的胡姓廚師等5人後，分別列為食安過失致死罪嫌請回，5人均限制出境出海。

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