攀志佳陽山突頭暈呼吸急促　女登山客求援...警機車載下山送醫

▲▼莊姓女子因體力不濟，下山途中突感頭暈呼吸急促向警方求援，員警利用機車將她護送至救護車送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

來自新竹一名54歲莊姓女子於前(29)日清晨與友人一同攀登台中市和平區知名「志佳陽」大山。莊女攜帶重裝備，加上山區天候不佳、下雨，導致體力急遽下降，在與友人協商後，莊女決定於4.5公里處獨自折返下山。





返程途中，莊女因身體不適，呼吸急促且頭暈，在上午11時40分撥打110請求警方協助。和平警分局環山派出所警員劉偉男接獲報案後，立即聯繫消防隊派遣救護車到志佳陽登山口附近約500公尺處的布瑪農莊轉角會車處待命，劉警隨即騎乘警用機車迅速趕往登山口接應莊女，並順利護送她至會車處，轉交給等待的消防救護人員。

經過救護人員評估，莊女身體狀況無大礙，但因體力耗盡，狀態不佳，最終，員警協助載送莊女至民宿業者安排的接駁車輛安全返回。莊女特別感謝熱心員警的迅速行動和耐心照顧，讓她在最困難的時刻感受到無比的溫暖和安心。





和平警方與消防隊協同救援、快速反應的能力，成功避免了可能的意外發生。警方呼籲，山區天氣變化多端，登山前應充分評估自身體能與裝備，並在必要時及早折返，以確保安全。