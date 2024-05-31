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女巫、驅魔課都有！輔大宗教系變身「魔法學院」　畢業月薪飆9萬

▲▼輔大宗教系化身魔法學院，女巫、驅魔課都有，學生畢業月薪最高可拿9萬。宗教系主任鄭印君（後坐藍襯衫者），設計課程時更多元生動。（圖／輔大提供）

▲輔大宗教系主任鄭印君（後坐藍襯衫者）設計多元生動課程。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

宗教系被視為各大學冷門科系，但輔大宗教系不但招生穩定，生源還異軍突起成長。系方表示，該系專業養成多元，設計大家好奇的塔羅、女神女巫課程，還提供現下流行的自媒體Podcast、YouTube、空拍無人機等多元斜槓課程，也能協助學生考取平均月薪6至9萬元的禮儀師證照，發展多元職涯。

輔大宗教系主任鄭印君指出，系上開設很多時下年輕人感興趣的課程，像是塔羅、女神和女巫等，其中賴効忠神父開了一門「附魔與驅魔」課程，可以想像成哈利波特裡面有霍格華茲魔法學院，其實宗教學系也幾乎等於魔法學院，驅魔課程就類似黑魔法防禦術等，因此可以說宗教學系就是台灣的魔法學院。

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這堂課吸引包括神父、法師、道士、壇主、宮主等各界人士到場聽講，大家從不同角度討論「魔」，轟動到課程內容還集結出書，藉此釐清坊間以訛傳訛的錯誤謬論。

▲▼輔大宗教系化身魔法學院，賴効忠神父開設「附魔與驅魔」課程，這堂課吸引包括神父、法師、道士、壇主、宮主等各界人士到場聽講。（圖／輔大提供）

▲輔大宗教系神父賴効忠開設「附魔與驅魔」課程。（圖／輔大提供）

此外，宗教系在學士課程中，也要求學生必須具備各種現代化技能，例如要應用自媒體Podcast與YouTube科普宗教研究現況，學會操作空拍無人機來進行宗教地景觀測，甚至要具備宗教小說創作與出版等不同能力，在這一系列的「應用」能力訓練下，無形間也是幫同學就業能力打下深厚基礎。

今年52歲的鄭印君，本身資歷也有著一段如同故事般的奇特歷程。鄭印君說，就讀南一中時，偶然接觸教會後立定要當神父，但老師與家人反對，大學只好選擇法律系就讀，但因為對神學情有獨鍾，後來往學術發展，成為宗教學系老師。

鄭印君指出，就讀輔大宗教學研究所碩士班時，常常到教堂參與彌撒、誦念玫瑰經，原以為距離成為神職人員的夢想更進一步，沒想到在考取博士班後，修會卻希望自己先去當兵，最後進入比較文學博士班，「或許這是天主的旨意，希望我從學術的角度來服務！」雖然有點不從人意的經歷，也讓鄭印君在擔任教職時的教學設計更多元務實。

宗教學系也開設「禮儀師乙級、丙級」等20學分證照課程，通常九成以上的學生都能順利拿到證照，只要拿到丙級，平均月薪大約6萬多，乙級月薪甚至高達9萬元，場場爆滿。

鄭印君強調，輔大是全國系所最齊全的大學，宗教學系沒有想像中的冷門與狹隘，宗教學系輔系雙主修比例高達四成，絕對可以為職涯做好充分準備。

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