IP經營、AI 應用　2024《臺北文創名家會客室》 6大超強卡司開講

▲2024臺北文創名家會客室王牌出擊，6+1位重量級講者分享串流/AI時代下的創新契機。（圖／臺北文創）

記者莊智勝／台北報導

2024《臺北文創名家會客室》聚焦串流媒體和生成式AI，以「Connecting跨域連結．未來共振」為主題，自5月底開始一連舉辦三場系列講座，邀請台劇金牌製作人、瀚草文創董事長湯昇榮、《華燈初上》金鐘編劇杜政哲；「只要有人社群顧問」創辦人陳思傑(傑哥)、首位與機器人共舞的科技藝術家黃翊；及百萬 YouTuber張志祺、超人氣命理師簡少年等6大不同領域的專業名家，和主持人蕭詒徽一起，分別從國際市場、AI應用、個人IP經營等三大面向切入，解析串流及AI時代的創作轉機。

首場講座「打造超越國界的共感內容 — 串流時代台劇突圍之道」，於上周五(5/24)登場，由湯昇榮、杜政哲兩位台灣影視內容權威打頭陣，針對「如何做出世界的台劇？」毫不藏私地提出深刻剖析與對話。

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▲臺北文創名家會客室首場講座，湯昇榮(左4)、杜政哲(左5)暢談如何打造超越國界的影視內容。（圖／臺北文創）

內容產製宣傳行銷全面變革 用心和世界Connect

「語言是打破國際市場障礙的重要工具。」湯昇榮表示，串流媒體和AI興起，不只改變觀眾的收視習慣和影視內容的產製流程，多種語言字幕更縮短了觀看距離，將全世界都納入收視群體，「所以即使不懂宿霧語，也可以看懂菲律賓劇。」即使沒機會上架國際串流平台，台劇也有其他管道行銷全球，「台灣已經有業者為台劇配上各國語言字幕，上傳到Youtube；優酷、騰訊、愛奇藝也是利用這個方式，讓大陸劇在東南亞、中東、非洲等地播出。」

此外，湯昇榮還提到當前最流行的一分鐘短影音，他認為這類短小精悍的內容既能快速抓住觀眾眼球，又能滿足觀眾對輕鬆娛樂的需求，是值得觀察和關注的發展趨勢。至於海外市場，湯昇榮認為東南亞、歐洲、南美洲、或中東等國家都極具潛力，前一陣子台劇《模仿犯》在中東、羅馬尼亞以及厄瓜多等地的收視成績，就是最好的證明。若能進一步取得國際投資、合拍或聯合投資機會，台劇有望在全球市場上更上一層樓。

曾執筆《華燈初上》、《此時此刻》、《有生之年》等多部佳作的金鐘編劇杜政哲，寫過各種不同的故事，包括如今看來「很可怕」的偶像劇。他很大方地分享自己在內容創作上的各種狀態與想法，包括很長一段時間要面對寫完這個劇本，不知道下一個案子在哪裡的惶惑。直到以《十六個夏天》獲得金鐘獎提名，「有了一個好像被大家比較認可的作品之後，後面的資源才越來越好。」

Netflix原創台劇《華燈初上》，則讓杜政哲的編劇生涯更上一層樓，他也如願獲得了「提案自由」，可以主動向更多單位遞出合作的橄欖枝。杜政哲分享成功心法，「首先，你要先清楚知道自己要幹嘛，然後用技術讓故事變得很別緻、很有賣點。」但這樣的創作過程有時帶點煎熬，以《華燈初上》為例，杜政哲寫了四年，改過十幾個版本，才變成現在大家看到的故事。而另一部收視口碑雙豐收的台劇《有生之年》，一推出就連續多周蟬聯Netflix台灣排行榜冠軍，「我從《有生之年》得到了啟示，如果編劇所有的情感、所有在創作的角色跟故事都是從心出發的，這個世界一定有人會跟你Connect，一定會有！」

跨域連結未來共振 第二、三場講座報名中

接下來，《臺北文創名家會客室》將在6月1日（六）下午2:00舉行第二場講座，邀請「只要有人社群顧問」創辦人陳思傑(傑哥)、首位與機器人共舞的科技藝術家黃翊，就「AI賦能的創作進化論──直擊人機共創的理性與感性」展開對談。兩位講者將分別從「創意思考」及「創作經驗」出發，分享 AI 創作的可能性，拆解讓 AI 將起跑點往上提升的工作思維，以及幫助創意更臻於頂尖的關鍵，打開人機合作的全新可能。

6月29日（六）下午2:00壓軸的第三場講座主題為「令人怦然心動的 IP 煉成術——打造個人 IP 的成功策略」，主講人是「志祺七七 X 圖文不符」、簡訊設計共同創辦人張志祺，及命運設計系、東方命理師暨桃桃喜創辦人簡少年。他們將從創作者的角度，分享建立個人 IP 的必要性，以及在網紅時代如何找到自我定位，並放大個人 IP 放大影響力，讓自己的創作與思想傳遞到更遠的地方。

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