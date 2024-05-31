快訊／國防部博愛大樓墜樓！　資通電「24歲士兵」倒血泊亡

▲國防部博愛大樓發生墜樓事件，24歲士兵死亡。（圖／ETtoday資料照）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

國防部博愛大樓31日凌晨3時許發生一起墜樓事件！執勤衛哨聽到一聲巨響循線查看，發現一名男士兵因不明原因倒臥大樓旁，疑似從高處墜落，但人倒臥血泊之中，已無生命跡象。據悉，該名男士兵為24歲于姓資通電子管防護大隊上等兵，至於詳細事發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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