新北某國小爆「期中考題被偷、騙同學喝馬桶水！教育局回應了

▲新北知名國小爆出期中考洩題、學生喝馬桶水等脫序事件，新北教育局給出回應。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

本刊接獲投訴，指新北市一所知名國小有高年級學生將國文科考題偷出，造成期中考洩題，導致全年級學生必須重考，校方拿代課老師開刀，逼迫離職，讓同事們議論紛紛；另該校體育班在4月初外出比賽，竟有同學連續惡作劇，讓隊上同學於2天內數次喝到馬桶水，引發受害學生家長不滿，痛批校方管理失當，令人不能接受！

針對學生家長指控，新北市教育局回覆，有關期中考洩題一事調查、處置作為：

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1.學校於接獲案件第一時間立即開會決議重考，維護學生權益：該校於4月17日國語科期中評量發現有違評量公平性之疑慮，立即召集相關學生，了解事件始末，並立即召開學生成績評量輔導小組會議，決議於4月19日辦理重考，並以學生實得分數計算，以維護學生權益。

2.學校已依法召開校事會議進行調查，該班教師已自請離職：該師於5月1日自願離職，校方已召開校事會議，針對該師進行調查，報告結果確認後，送交考核委員會續處。

3.學校同步針對學生行為予以管教及強化輔導措施 ：學生部分校方已通知相關學生家長，除要求家長對其孩子加以管教之外，另依國小學生獎輔要點召開學生獎懲與輔導委員會，強化輔導及適切管教措施。

4.教育局已嚴正督責學校，避免類此事件再次發生 。

有關家長反映體育班疑似遭不當對待之調查、處置作為：

1.經向學校瞭解，案係學生惡作劇之不當行為，學校知悉後即聯繫相關學生家長釐清與說明事件原委，行為學生當場向被行為學生致歉，學校並予以學生正向輔導管教，並持續掌握同儕互動情形，適時提供輔導關懷，以避免類案再生。

2.本局督請學校妥適進行學生輔導，加強學生法治教育、同儕良性互動正確觀念。



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