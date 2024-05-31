新北某國小爆「期中考洩題、騙同學喝馬桶水」！家長怒了

▲新北知名國小爆出期中考洩題、學生喝馬桶水等脫序事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixy）

文／鏡週刊

校園事件層出不窮！本刊接獲家長投訴，指新北市一所知名國小發生高年級學生將國文科考題偷出，造成期中考洩題，導致全年級學生必須重考，校方事後重懲代課老師，逼迫離職，讓同事們議論紛紛；另該校體育班在4月初外出比賽，竟有同學連續惡作劇，讓隊上同學於2天內數次喝到馬桶水，引發受害學生家長不滿，痛批校方管理失當，導致校園脫序事件連環爆！

學生家長向本刊指出，該校高年級發生期中考國文科洩題，某班學生於期中考前某天放學後，偷偷回到教室，打開老師抽屜拿走考卷，提供給安親班老師影印。案發後，學校懲處導師，要求其撰寫報告，並暗示要他要辭職，最終老師受不了壓力，被迫離職。由於該班導僅是代課老師，因學期只剩下不到一半時間，直接讓老師「被離職」，造成同事間議論紛紛 認為影響學生受教權，校方也有掩蓋實情的意圖， 處置並不合理。

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一名學生家長也向本刊表示，孩子是該校體育班學生，他們於4月初赴其他縣市比賽並住宿，一名同學為了惡作劇，竟連續2天用水杯從飯店馬桶撈水給至少3名同學飲用，為博取信任，這名惡作劇的同學謊稱：「這是純淨水」，還在同學面前假喝，受害人信以為真喝下。回到學校後，導師聽到同學講述此事，立即詢問教練，並依照校園事件處置SOP通報校方，請惡作劇者及受害學生家長到校釐清、說明事件緣由。

確認完事發經過，3名受害學生家長希望惡作劇的學生家長道歉，該家長起初同意，後來竟拒絕，還在臉書貼文扭曲事實，受害家長很生氣，要求校方處置。學生家長表示，有同學因此事出現情緒問題而就醫，但校方管理層卻消極以對，直到受害家長忍無可忍，表示要提告，校方才趕緊要求加害學生家長道歉，案件才暫告一段落。

學生家長表示，該國小在4月份連續發生多起負面事件，對校園教育制度、風氣及校譽產生不小的影響，也令許多家長對學校領導層的管理方式產生質疑；加上該校校長已任滿4年，按照規定目前正處續任階段，究竟校方高層適任與否，有待主管機關調查評估。



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