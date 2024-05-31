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老公太節儉！「3省錢行徑」逼瘋妻　網見始末驚呆：摳門界翹楚

一名網友抱怨丈夫太節儉，讓她相當頭痛。（示意圖，取自Pexels）

▲原PO抱怨丈夫太節儉，讓她相當頭痛。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

一名人妻抱怨丈夫極度節儉，演變成省小錢花大錢的地步，但兩人溝通到最後都是吵架收尾，好奇詢問網友是否有解方，掀起網友熱議。

一名人妻在PTT結婚板以「老公省錢省到太過頭」為題發文，表示丈夫相當摳門，對每件事都相當節儉，但常為了省小錢丟大錢，兩人為此多次吵架都無果。原PO列舉三點，像是加油，丈夫都用便宜的自助加油，並堅持只在折扣最多的週三加油，導致車子常常無法發動，有次開車上高速公路因沒油熄火，多花2倍的錢請拖吊公司處理。

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原PO繼續說，再來是為了高活存利率經常更換共用錢包的銀行，領到的利息也都進自己口袋，「那個裡面也有我的錢耶…問他他只會說是要拿去加油」；最後是喜歡買淘寶，買一些便宜但品質不佳的物品，家裡堆了很多不能用的東西，但丈夫又捨不得丟，像是買來沒多久就出問題的自動貓砂機，最後還是得手鏟貓砂。原PO無奈的說，「溝通過也沒什麼用，他還是很堅持這些事情，有什麼好方法讓老公放棄這些執念？」

貼文曝光後，不少網友回應，「買錯比買貴更浪費」、「先說賺多少，算機會成本給他聽」、「妳老公算是摳門界的翹楚了吧」、「感覺省過頭了+1物極必反XD」、「至理名言：買錯比買貴更浪費」、「光是第一點就覺得又蠢又笨」、「這個都省小開大，這不是小氣，是蠢」。


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