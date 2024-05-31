三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌還嗆：來互砍啊

記者葉國吏／綜合報導

近日一段行車影片在網路上瘋傳，一名男子騎乘紅牌重型機車等紅燈，遭後方白色BMW撞倒，雙方下車理論，BMW車上男乘客卻拿出刀械嗆聲。最後車上女乘客直接拿著一疊千元鈔表明要賠錢和解，結果最後被另一位女乘客一把搶走，還嗆罵三字經。警方獲報後到現場，最終依《刑法》恐嚇罪及《社會秩序維護法》第63條送辦。

▲三重BMW男撞紅牌重機嗆互砍。（圖／記者爆料網，下同）

從影片中可以看到，在25日下午一位騎著紅牌重機的騎士，在新北市三重區重新路三段停等紅燈時，遭後方的BMW撞上。BMW乘客不僅沒有查看騎士狀況，還拿著刀械下車要理論。

BMW男直接開嗆「怎樣打電話叫警察，我哪時候撞到你的車，我跟你講你XXX，你繼續跟我XX沒關係」，同車女乘客見狀趕緊下車阻止，還表示要用15000元跟騎士和解，但騎士表示他也不知道要多少錢，最後BMW男情緒失控，揚言「不然是要怎樣啦，不然互砍啊！」最後還有另一名女乘客把塞往騎士的15000元搶走。

根據《記者爆料網》報導，三重警方獲報後趕抵現場，BMW男一開始還否認有攜帶刀械，後來搜查後發現一把未開鋒的觀賞刀，釐清案情後依《刑法》恐嚇罪及《社會秩序維護法》第63條規定送辦。