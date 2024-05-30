勞動署補助工作輔具　「中高齡職務再設計」減低職災留住人才

▲ 松井生技開發食品有限公司老闆娘(圖左)透過勞動部「中高齡職務再設計」計畫，使其員工工作更加穩定。 （圖／雲嘉南分署朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

邁入花甲之年的陳素美，任職嘉義太保松井生技開發食品有限公司15年，公司擔心素美長年搬運重物及垂直移動倒料作業時有職業傷害，在勞動部雲嘉南分署朴子就業中心的協助下，導入「中高齡職務再設計」方案，購進直立型翻桶機設備，提供中高齡員工更省力、更省時的輔助機具，讓高年級員工產能加倍，也讓公司得以留住中高齡好人才。

▲ 松井生技開發食品有限公司申請勞動部「中高齡職務再設計」計畫，經委員老師建議購入直立型翻桶機，減少一半的搬運次數，也改善了垂直搬運所造成的職業傷害。 。（圖／雲嘉南分署朴子就業中心提供）

52年次的素美育有3子，為了減輕家庭生活的經濟壓力，在松井生技生產部擔任作業員長達15年之久，因為工作必須人工搬運桶子、爬上梯子舉高儲料桶，長期重覆搬抬重物，在作業時經常肩關節疼痛無力導致物料桶翻覆掉落，年紀增後漸漸無法負荷工作，時常思考是否要提早退休，在公司向朴子就業中心申請直立型翻桶機後，再也沒有想退休的念頭了，更直呼「再和公司拚個10年也沒問題!」。

▲素美到公司工作時，搬運過程常需彎腰或高舉過肩，導致姿勢不良，造成身體負擔較大。 。（圖／雲嘉南分署朴子就業中心提供）

松井生技林課長談到，公司僱用中高齡逾3成，員工隨著年齡增長體能衰退，工作效能逐漸下降，有勞動部「中高齡職務再設計」方案，引進了翻桶機省力設備，讓生產線的產量更穩定，中高齡員工在作業上更安全。且該方案補助公司所添購的輔具是依中高齡員工的使用需求客製化設計，成為工作上得力助手。除運用輔具外，就業中心也邀請專家學者到工作場域提出工作流程改善建議，協助雇主建立更友善安全的職場環境。職務再設計方案的導入大大減輕員工的體力負擔、避免職業傷害，也延長員工的工作年限，讓工作更加穩定，同時還提升了工作效率，鼓勵同業要多運用勞動部提供的資源，打造中高齡友善職場。

朴子就業中心主任張春美表示，隨著社會結構的變遷，中高齡勞工在職場上所面臨的挑戰日益突顯，然而適當的職務再設計，不僅能有效提升工作效率，更能改善中高齡員工的工作品質與生活品質，透過「中高齡職務再設計」計畫，可以幫助中高齡員工更好地融入職場，讓其續留職場、穩定就業。另外勞動部持續擴大運用中高齡人力，積極推動各項就業促進措施-「55Plus壯世代就業促進措施」，凡年滿55歲以上及45歲以上依法退休者，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業再就業，受僱滿90日發給獎勵3萬元、最多發給2次共6萬元，只要雇主能善用壯世代人才的這些能力，將能助長企業提升營運績效及解決產業缺工的問題。更多資訊歡迎洽詢朴子就業中心05-3621632。