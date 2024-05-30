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大型賣場星巴克咖啡豆限時優惠折200　網友推：不酸苦、加奶更讚！

▲▼大型賣場推星巴克咖啡豆限時優惠折200。（圖／翻攝自網頁）

▲大型賣場推出兩款超人氣星巴克咖啡豆限時優惠每包現折200元，活動引發網友討論。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

每天必喝星巴克的咖啡控注意了！大型賣場推出兩款超人氣星巴克咖啡豆限時優惠活動，購買星巴克「黃金烘焙綜合咖啡豆」或「早餐綜合咖啡豆」每包現折200元，折扣比以往更多，因此吸引大批卡友湧入賣場購買，其中不少人直接搬整箱囤貨，甚至在FB社團上引發熱烈討論，釣出懂買的網友大讚：黃金冰的好喝、加奶很夠味、愛喝拿鐵的可以搬。

▲▼大型賣場推星巴克咖啡豆限時優惠折200。（圖／翻攝自網頁）

▲熱心網友在FB社團「商品經驗老實說」分享搶購實況。（圖／翻攝自網頁，下同）

一名熱心網友在FB社團「商品經驗老實說」分享搶購實況：「星巴克咖啡豆特價今天開始～一包折200，只到6/6，兩個口味都有！一早就被老媽指派來搬，還有人直接搬整箱的！」

發文一出，立即引發網友熱烈回應：「深咖啡色好喝不酸」、「折200優惠很多，我也要去補貨」、「我也被我姊指派今天下班要幫他買」、「沒限包，昨晚一下班就直奔啦！」、「黃金順口好喝」、「黃金的最（做）冰咖啡好順口」、「愛喝拿鐵的可以搬，加奶還是很夠味」、「大推泡拿鐵～超級濃郁」、「昨天已經搬一箱（12包）了」、「我媽昨天買了六包…」。

▲▼大型賣場推星巴克咖啡豆限時優惠折200。（圖／翻攝自網頁）

▲網友爭相回應大推星巴克咖啡豆好喝，已經陸續囤貨。

也有網友進一步分享，這次優惠活動並無限購數量、大量買OK，甚至有熟門熟路的網友分享，在大型賣場購買咖啡豆不必擔心磨豆問題，因為在結帳區外就有磨豆機可以將購買的咖啡豆現場磨成粉，而且連星巴克門市也有提供免費磨豆服務。

據了解，此次大型賣場特價的兩款咖啡豆分別是「黃金烘焙綜合咖啡豆」及「早餐綜合咖啡豆」，其中「黃金烘焙綜合咖啡豆」以其輕盈細緻的口感和輕烘烤的核果香氣為特色，並帶有可可風味，風味甘醇，是大型賣場星巴克的超人氣熱銷品項，長期深受喜愛；另一款「早餐綜合咖啡豆」是中度烘焙的早餐綜合咖啡豆，口味清爽又不酸苦，帶有明亮的柑橘香氣，無論單喝或是加牛奶飲用都非常適合，而這款咖啡豆更是紀念了星巴克，從美國西岸（西雅圖）擴展到美國東岸的第一支中度烘焙代表作。

隨著夏季到來，相信咖啡控都需要隨手來杯冰咖啡解渴續命，在每日咖啡豆消耗量大增之際，肯定要把握這波難得的優惠預先將夏季用豆量囤好囤滿，咖啡愛好者們可要把握機會守住荷包，趕快前往大型賣場選購這兩款高品質的星巴克咖啡豆，享受每日的咖啡時光。

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