　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球最佳機場貴賓室「亞太第2」　桃機東方宇逸獲強烈推薦

▲▼東方宇逸貴賓室全天供應現點現做的牛肉麵，讓旅客在登機前能大啖熱騰騰的臺灣美食。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

▲東方宇逸貴賓室供應現點現做的牛肉麵，讓旅客在登機前大啖美食。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

記者蔡亞樺／台北報導

整合全球逾1500間機場貴賓室及旅遊體驗的新貴通（Priority Pass，簡稱PP），近期公告年度機場貴賓室大獎Priority Pass Excellence Awards，桃園國際機場第2航廈的東方宇逸貴賓室，拿下年度最佳貴賓室（Lounge of the Year）亞太區「強烈推薦（Highly Commended） 」，等同從亞太地區500多家貴賓室脫穎而出，榮獲第2名殊榮。

Priority Pass Excellence Awards邁入第16年，依據全球38萬名會員的評分和評論，從設施品質、客戶服務、餐飲及整體滿意度，選出全球最佳機場貴賓室（Overall Global Winner），今年首度從亞太、歐洲、拉美及加勒比海、中東及非洲和北美等5大分區，選出分區最佳機場貴賓室（Regional Winner）及強烈推薦（Highly Commended）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼東方宇逸貴賓室整體空間採「木質設計」，休憩區讓旅客在登機前能從容閒逸的度過候機時光。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

▲東方宇逸貴賓室整體空間採「木質設計」，從容閒逸的度過候機時光。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

東方宇逸於2020年1月4日設立在桃機第2航廈4樓管制區，成立初期適逢新冠肺炎疫情，憑藉舒適悠閒空間、全天供應現點現做的野菇麻油麵線、牛肉麵等餐食及細緻服務，在疫後解封後第1年，獲得亞太區「強烈推薦」。

東方宇逸佔地315坪，以台灣國寶級特有種鳥類「藍腹鷳」為意象，整體空間採木質設計，穿透式格柵空間區分輕食上網區、休憩區、用餐區及舒眠區，共設203個座位，提供免費無線網絡、充電設備、按摩椅，還備有會議室與付費獨立包廂。

▲▼東方宇逸貴賓室舒適空間，以及供應特色美饌及體貼細緻服務，獲得Priority Pass亞太區「強烈推薦」。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

▲東方宇逸貴賓室獲得Priority Pass亞太區「強烈推薦」。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

東方宇逸貴賓室協理姜詠耀說，東方宇逸擁有專業的服務團隊，同時與國籍航空公司合作，成為首選的分流貴賓室，東方宇逸會持續與桃機公司合作，提供高品質服務，讓旅客從容閒逸度過候機時光。

ET快訊
又1國中停招！成立57年走入歷史　校舍立即拆除
快訊／海軍班超軍艦緊貼！　監控中共紹興艦畫面曝光
快訊／國家警報響！　2縣市雷雨狂轟
快訊／22歲凶嫌抓到了！　永和某高中前砍人
快訊／竹圍漁港38歲男倒臥車內「叫不醒」　宣告不治
獨／豪宅保全拿滅火器猛砸經理頭！　他怒：是西瓜早就破了
開罰了！30學生集體「國道步行」　氣切運將吞最高1200元罰
快訊／29歲工人7F鷹架墜落！　顱骨骨折昏迷搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

OL丟衛生棉！清潔阿姨火大「製造垃圾」要她用月亮杯：學著點

新竹又1國中停招！成立57年走入歷史　校舍立即拆除

政大時裝週驚見「鴕鳥走上伸展台」太狂！真相笑翻網：直接第1名

快訊／國家警報響！2縣市大雨特報　2地防雷雨狂轟

50.3%網友「曾因KOL消費」！20世代最買單　3地雷成退追關鍵

暑假遊日首選！「舌尖上的郵輪」強勢回歸高雄　旅展推限定優惠

花蓮強震「增2處堰塞湖」！林業署：潰堤河道水位最高上升1公尺

高中不愛讀書「突跳出同學IG」　她一看嚇爛：老婆都超正

故宮停電「國寶驚險無損」！館方曝SOP：為保護文物先關閉展場

全球最佳機場貴賓室「亞太第2」　桃機東方宇逸獲強烈推薦

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

OL丟衛生棉！清潔阿姨火大「製造垃圾」要她用月亮杯：學著點

新竹又1國中停招！成立57年走入歷史　校舍立即拆除

政大時裝週驚見「鴕鳥走上伸展台」太狂！真相笑翻網：直接第1名

快訊／國家警報響！2縣市大雨特報　2地防雷雨狂轟

50.3%網友「曾因KOL消費」！20世代最買單　3地雷成退追關鍵

暑假遊日首選！「舌尖上的郵輪」強勢回歸高雄　旅展推限定優惠

花蓮強震「增2處堰塞湖」！林業署：潰堤河道水位最高上升1公尺

高中不愛讀書「突跳出同學IG」　她一看嚇爛：老婆都超正

故宮停電「國寶驚險無損」！館方曝SOP：為保護文物先關閉展場

全球最佳機場貴賓室「亞太第2」　桃機東方宇逸獲強烈推薦

罰單老闆會負責！放30學生「國道步行」惹議　氣切運將暫休假

印17歲少年「酒後開保時捷」撞死2人　法院判：罰寫300字報告

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

每坪都賣34萬！　高雄熱門預售案驚見「蛋黃、蛋白區同價」

《狗狗很優秀》訓犬師「為拍攝餓狗肚子」！　悄賣訓練場公司早停業

路上撿到烏龜「別急著放回河流」小心害慘牠們！動保處建議先通報

UNIQLO X 吉卜力工作室：「神隱少女、龍貓」全部躍上UT

嘉義縣「自強盃」長青槌球賽　隊數29隊成長到52隊

OL丟衛生棉！清潔阿姨火大「製造垃圾」要她用月亮杯：學著點

張基龍復出暴瘦10KG　睽違3年合體惠利再組「九尾狐CP」開口就撒糖

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

生活熱門新聞

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

65歲長者可領端午敬老金　這縣市最高可拿1萬元

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

好市多停車11天「出現天價停車費」　一票人看傻！

輪到你了！　4星座下半年大轉運

「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星

1號颱「艾維尼」生成機率破50%　大迴轉路徑曝

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

快訊／熱帶低壓生成！估24小時內增強為首颱「艾維尼」　最新路徑曝

新航「唯一空難在台灣」　24年前釀83人罹難　

更多熱門

相關新聞

桃機打卡新熱點來了　30株「國旗蘭花牆」二航廈迎賓

桃機打卡新熱點來了　30株「國旗蘭花牆」二航廈迎賓

桃園國際機場為國家最重要的對外門戶，桃園機場公司在第2航廈接機大廳布置「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花，讓外國旅客造訪台灣的第一站時，就能感受到活力與熱情。

520總統就職典禮登場　桃機今、明天部分班機異動

520總統就職典禮登場　桃機今、明天部分班機異動

史上最熱的4月！賈新興：氣溫比平均值高出0.67度

史上最熱的4月！賈新興：氣溫比平均值高出0.67度

桃機五星哺乳室提供免費尿布、嬰兒床　美日澳韓旅客也驚艷

桃機五星哺乳室提供免費尿布、嬰兒床　美日澳韓旅客也驚艷

桃機第三航廈分配出爐！華航、長榮、星宇4大區域航線進駐　

桃機第三航廈分配出爐！華航、長榮、星宇4大區域航線進駐　

關鍵字：

桃園機場貴賓室東方宇逸亞太區全球

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面