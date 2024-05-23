全球最佳機場貴賓室「亞太第2」　桃機東方宇逸獲強烈推薦

▲東方宇逸貴賓室供應現點現做的牛肉麵，讓旅客在登機前大啖美食。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

記者蔡亞樺／台北報導

整合全球逾1500間機場貴賓室及旅遊體驗的新貴通（Priority Pass，簡稱PP），近期公告年度機場貴賓室大獎Priority Pass Excellence Awards，桃園國際機場第2航廈的東方宇逸貴賓室，拿下年度最佳貴賓室（Lounge of the Year）亞太區「強烈推薦（Highly Commended） 」，等同從亞太地區500多家貴賓室脫穎而出，榮獲第2名殊榮。

Priority Pass Excellence Awards邁入第16年，依據全球38萬名會員的評分和評論，從設施品質、客戶服務、餐飲及整體滿意度，選出全球最佳機場貴賓室（Overall Global Winner），今年首度從亞太、歐洲、拉美及加勒比海、中東及非洲和北美等5大分區，選出分區最佳機場貴賓室（Regional Winner）及強烈推薦（Highly Commended）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東方宇逸貴賓室整體空間採「木質設計」，從容閒逸的度過候機時光。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

東方宇逸於2020年1月4日設立在桃機第2航廈4樓管制區，成立初期適逢新冠肺炎疫情，憑藉舒適悠閒空間、全天供應現點現做的野菇麻油麵線、牛肉麵等餐食及細緻服務，在疫後解封後第1年，獲得亞太區「強烈推薦」。

東方宇逸佔地315坪，以台灣國寶級特有種鳥類「藍腹鷳」為意象，整體空間採木質設計，穿透式格柵空間區分輕食上網區、休憩區、用餐區及舒眠區，共設203個座位，提供免費無線網絡、充電設備、按摩椅，還備有會議室與付費獨立包廂。

▲東方宇逸貴賓室獲得Priority Pass亞太區「強烈推薦」。（圖／東方宇逸貴賓室提供）

東方宇逸貴賓室協理姜詠耀說，東方宇逸擁有專業的服務團隊，同時與國籍航空公司合作，成為首選的分流貴賓室，東方宇逸會持續與桃機公司合作，提供高品質服務，讓旅客從容閒逸度過候機時光。