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高雄社宅警鈴狂響！原因竟是「沐浴乳太香」氣炸住戶　市府回應了

▲▼高雄,社宅,凱旋青樹,中籤率,抽籤,租金。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄社會住宅「凱旋青樹」民眾住一年罵聲不斷，沐浴乳太香都會讓警報狂響。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄首座新建型社會住宅「凱旋青樹」2023年7月開始讓民眾入住，沒想到不到1年就有許多民眾反映房子有一大堆問題，像是偵煙器太敏感，住戶煮飯或沐浴乳太香，都會讓大樓警報狂響，還有浴室排水設計不良等。對此，副市長林欽榮坦承，服務確實做的不夠好，承諾一定會積極改善。

高雄市議員張博洋22日在議會質詢時，表示市府力拚社宅數量，卻忽略了管理與服務，接著點名社會住宅「凱旋青樹」，居民入住不到1年卻罵聲不斷，像是有居民陳情「偵煙器太敏感」，煮飯的油煙或薰香都會導致警鈴狂響，有一次社區甚至貼出公告，表示警鈴響起的原因是因為「沐浴乳太香」。

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張博洋還舉例，有居民陳情浴廁排水設計不良，造成乾濕分離功能相當差，住戶毛髮也容易堵塞排水孔，然而都發局卻只是讓住戶自行清理毛髮，還曾經有老人家求助幫忙換燈泡，最後卻只得到「可自行尋找水電工更換」的回應，讓他非常不能接受。

張博洋說，許多問題住戶已反映很久了，但市府始終不願意出面解決，5月9日在他強烈的要求下，凱旋青樹首次召開住戶大會，到場的住戶幾乎都罵翻了，散會時臉都是臭的，讓他非常不好意思。他認為，這不是設計或工程問題，而是在管理上出了大問題，未來會有更多社宅啟用，市府應正視並解決這些問題。

對此，高雄副市長林欽榮坦言，社宅管理的服務確實做的不夠好或不到位，有許多可以進步的空間，他將會督導都發局加強，另外針對委外物業管理公司部分，後續會採有利標且每季都評鑑，同時會建立APP管理系統，讓主管機關可以快速掌握情況，快速處理住戶反映的問題。

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