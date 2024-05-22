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社會 社會焦點 保障人權

不滿大立光侵權還提1要求！德商批司法偏袒　台中地檢回應了

▲▼大立光。（圖／記者高兆麟攝）

▲德商MVTec跨海提告大立光侵權，也批司法偏袒，台中地檢回應「一切依法辦理」。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

知名大廠大立光遭德國廠商跨海提告，盜用軟體製造手機鏡頭，檢方4月依違反著作權法、詐欺、偽造文書罪嫌將大立光公司及黃姓總處長等10人提起公訴。不過德商MVTec不滿，檢方依大立光請求，將其犯罪所得、犯罪數量視為會洩漏大立光產能的「營業秘密」列為「不可閱卷宗」，痛批形同「家裡遭小偷，我還不能知道他到底偷走多少東西」。對此，檢方回應一切依法偵辦，絕無偏頗。

德國原廠MVTec接獲吹哨者檢舉，指大立光盜用MVTec光學校正軟體；起訴書指出，該光學校正軟體以功能、規格及售價不同，區分為開發版及運行版，開發版能使用軟體全部功能，運行版只能使用部分。

而大立光公司自2005年起向MVTec公司採購開發版軟體，2018年12月後竟由研發部黃姓總處長指示陳姓副處長等人，要求暫緩依正當合理程序向生管部申請合法採購，並研究出破解方法，仿製相同的Mac碼欺騙軟體偵測系統，再大量拷貝安裝到數千機台的電腦，嚴重侵害德商MVTec公司的著作財產權。

大立光公司及黃姓總處長等10人遭起訴案，台中地院訂5月31日首度開庭，一旦判決認定有罪，求償金額恐上看10億元。至於大立光前後任董事長林恩舟、林恩平兄弟則獲不起訴處分，德廠也向台灣高檢署智慧財產檢察分署提出再議。

不過，德商認為，司法單位依大立光請求，將其犯罪所得、犯罪數量視為會洩漏大立光產能的「營業秘密」，列為「不可閱卷宗」，拒絕向被害德商透露，形成「被害人的權益受遭受嚴重侵害，卻無法得知受害詳情，司法單位用心保護犯罪者並為犯罪者嚴守秘密」的奇特現象。

檢方回應，因此案被告及告訴人雙方公司均屬國內外知名公司，且案情涉及雙方公司內部機密、敏感之營業秘密，況且被告大立光電公司向檢察官聲請此案相關內容置放於不公開卷宗後，檢察官參酌後認為大立光聲請適當，就起訴書所載侵權數量、金額均以代號呈現，而不對外公開，並由法院進行審理程序。

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