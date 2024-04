俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」　無人機追擊高速撞上

▲俄烏前線目擊「蘇聯末日裝甲車」,無人機一頭撞上去。(圖/翻攝自X)

記者趙蔡州/綜合報導

烏克蘭近日在前線擊破了一輛俄羅斯非常罕見的裝甲車「拉多加」(Ladoga),該裝甲車是蘇聯1970年代設計讓克里姆林宮高官在核戰爭爆發時的移動工具,拉多加也因此被稱為「末日坦克(Doomsday Tank)」。

根據Business Insider報導,有網友轉貼一支烏克蘭軍方釋出的影片,影片上還印有烏克蘭第63機械化旅徽章。影片可以看見,一輛拉多加被烏方的無人機鎖定,隨後立刻朝著拉多加的後方衝了上去。

經常追蹤、分析俄軍裝甲單位的AFV Recognition的帳號持有人受訪指出,自己也在軍隊服役,看見這輛裝甲車出現在戰場讓他非常驚訝,且事前俄方沒有任何拉多加離開存放設施的紀錄或照片,表明了它可能是在保密的狀況下移動的。

拉多加(Ladoga)是蘇聯1970年代設計、生產的一種特殊裝甲車,用於蘇聯高級官員或政治精英在核戰爭爆發時的交通工具,也因此被暱稱是末日坦克(Doomsday Tank),據信當年蘇聯僅製造4至5輛拉多加。

報導指出,拉多加在俄烏戰場上出現,顯示了俄羅斯軍方在努力找尋,消耗嚴重的坦克與裝甲車的替代品。

「拉多加」是T-80坦車的延伸產物,主體是T-80的底盤改裝而成,基於當時的技術為乘坐的人提供核防護,且考量到乘員有可能是高級官員,還在內部設置了舒適的椅子、桌子與良好的通風系統。

