　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」　無人機追擊高速撞上

▲▼俄派出罕見「蘇聯末日裝甲車」到前線。（圖／翻攝自X）

▲俄烏前線目擊「蘇聯末日裝甲車」，無人機一頭撞上去。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭近日在前線擊破了一輛俄羅斯非常罕見的裝甲車「拉多加」（Ladoga），該裝甲車是蘇聯1970年代設計讓克里姆林宮高官在核戰爭爆發時的移動工具，拉多加也因此被稱為「末日坦克（Doomsday Tank）」。

根據Business Insider報導，有網友轉貼一支烏克蘭軍方釋出的影片，影片上還印有烏克蘭第63機械化旅徽章。影片可以看見，一輛拉多加被烏方的無人機鎖定，隨後立刻朝著拉多加的後方衝了上去。

經常追蹤、分析俄軍裝甲單位的AFV Recognition的帳號持有人受訪指出，自己也在軍隊服役，看見這輛裝甲車出現在戰場讓他非常驚訝，且事前俄方沒有任何拉多加離開存放設施的紀錄或照片，表明了它可能是在保密的狀況下移動的。

拉多加（Ladoga）是蘇聯1970年代設計、生產的一種特殊裝甲車，用於蘇聯高級官員或政治精英在核戰爭爆發時的交通工具，也因此被暱稱是末日坦克（Doomsday Tank），據信當年蘇聯僅製造4至5輛拉多加。

報導指出，拉多加在俄烏戰場上出現，顯示了俄羅斯軍方在努力找尋，消耗嚴重的坦克與裝甲車的替代品。

「拉多加」是T-80坦車的延伸產物，主體是T-80的底盤改裝而成，基於當時的技術為乘坐的人提供核防護，且考量到乘員有可能是高級官員，還在內部設置了舒適的椅子、桌子與良好的通風系統。

ET快訊
八方雲集也爆疑似食物中毒！北市衛生局證實「4人腹瀉嘔吐」
「豪雨製造機」在家門旁！　冷空氣報到降溫探1字頭
高三生遭巨石壓腿「命危恐截肢」　醫：鉀離子進入導致心臟驟停
星國夫妻仍失蹤　五間屋攤商「未見兩人」用腳步推算位置

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」　無人機追擊高速撞上

Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」

花蓮強震收容所4小時到位　震撼日本專家：台灣官民合作值得學習

貪戀青春肉體！狼師帶14歲女學生到公廁　玩弄私處逼口交

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

三寶不讓路！大道上軋車下秒被撞飛　失控翻覆180度「四輪朝天」

日相岸田文雄CNN專訪證實：日本政府正和北韓官方高層接觸

21歲櫻花妹廁所產子後擺爛！　男友回家後親生骨肉已斷氣

這是日本？京都名勝淪垃圾場　當地人怒「不如疫情無觀光客時代」

各國陰莖尺寸排行「台灣名次曝光」！　勝過香港、新加坡

林予晞痛批黃子佼：擺明的犯罪　「就算沒工作也要站出來」

搜救突破！砂卡礑0.85K有異味　距2游姓遺體350m...加派員搜索

具俊曄高EQ正面回擊汪小菲　遭控婚前私聯大S「很鬱悶」：都不是真的！

夫小錐麓步道遭土石流沖走身亡　妻女淚求左手斷肢...搜救隊尋回

搜救突破！砂卡礑步道0.85K聞到異味 距2游家人遺體350m

曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

花蓮強震6人失聯第6天　7人＋3犬進砂卡礑搜救

天王星女住戶強震趕回家救貓　只差50步大樓傾倒：還好沒到

YTR Soya證實分手超強！　「用4年發現不是對的人」

朋友遲到電話稱「快到」　女衝家樓下堵人狂追XD

俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」　無人機追擊高速撞上

Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」

花蓮強震收容所4小時到位　震撼日本專家：台灣官民合作值得學習

貪戀青春肉體！狼師帶14歲女學生到公廁　玩弄私處逼口交

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

三寶不讓路！大道上軋車下秒被撞飛　失控翻覆180度「四輪朝天」

日相岸田文雄CNN專訪證實：日本政府正和北韓官方高層接觸

21歲櫻花妹廁所產子後擺爛！　男友回家後親生骨肉已斷氣

這是日本？京都名勝淪垃圾場　當地人怒「不如疫情無觀光客時代」

各國陰莖尺寸排行「台灣名次曝光」！　勝過香港、新加坡

俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」　無人機追擊高速撞上

桃園羅浮高中首屆觀光科畢業生　報考高師大原民專班全上榜

花蓮7.2強震「唯一空拍影片」曝光　山崩瞬間全都錄

快訊／花蓮近海02:02規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／國家警報！花蓮02:02發生地震　台北有感搖晃

Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」

《不夠善良的我們》戳心金句：人性就是這麼犯賤，所以我們要保持一點神秘感

花蓮強震收容所4小時到位　震撼日本專家：台灣官民合作值得學習

2歲孩商場高處墜落慘死　媽媽跪地磕頭痛哭

電信三雄「VoLTE防詐」來電全數上線　將聽到語音7秒警示14字

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

國際熱門新聞

Live／NASA倒數！千萬人抬頭看日全食

各國陰莖尺寸排行　台灣名次曝光

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」

21歲櫻花妹廁所產子！男友回家後已斷氣

京都名勝慘變垃圾場　當地人怒了

全球最淫亂國家排行！台灣名次曝

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

台灣地震收容所　日專家：值得學習

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

大道上軋車被撞飛　失控翻覆180度四輪朝天

玩遊樂設施「站起來嗨」　他遭拋飛亡

狼師帶14歲女學生到公廁　玩弄私處逼口交

年輕人罹癌變多　與「加速老化」有關

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

更多熱門

相關新聞

加裝機翼！俄軍新滑翔炸彈重創烏軍

加裝機翼！俄軍新滑翔炸彈重創烏軍

俄烏戰爭還在打，俄羅斯如今開始使用新型導引滑翔炸彈FAB-1500，可由戰機在超出烏克蘭防空系統範圍的地方發射，藉著導引系統與彈出式機翼飛向打擊目標，讓俄軍重創烏軍，使得戰場局勢出現變化。

想買？哈薩克開價1314億賣「蘇聯老戰機」

想買？哈薩克開價1314億賣「蘇聯老戰機」

全逃光　納卡區10萬人湧入亞美尼亞

全逃光　納卡區10萬人湧入亞美尼亞

30年政權滅亡　納卡共和國宣布解散

30年政權滅亡　納卡共和國宣布解散

納卡區宣布「12萬人遷往亞美尼亞」

納卡區宣布「12萬人遷往亞美尼亞」

關鍵字：

蘇聯末日坦克末日裝甲車

讀者迴響

熱門新聞

即／國家警報！花蓮02:02發生地震　台北有感搖晃

夫小錐麓步道遭活埋　妻女淚求左手斷肢

豪雨製造機出現！陰雨降溫還要2天

八方雲集也爆疑似食物中毒！

高三生遭巨石壓腿「命危恐截肢」　醫：太難過了

25歲女偶像「正骨被揉胸性騷」：回想起來好噁心

Live／NASA倒數！千萬人抬頭看日全食

各國陰莖尺寸排行　台灣名次曝光

LINE超實用新功能上線！1招讓「某人訊息」消失

花蓮近海02:02規模5.3地震　最大震度4級

即／台南傳大學實驗室火警　疑烘乾機過熱

7千萬裝潢打水漂！　台中溫體牛火鍋名店結束營業

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」

台灣有可能發生規模9↑地震？氣象署早解答

具俊曄首度正面回擊汪小菲！

更多

最夯影音

更多

林予晞痛批黃子佼：擺明的犯罪　「就算沒工作也要站出來」

搜救突破！砂卡礑0.85K有異味　距2游姓遺體350m...加派員搜索

具俊曄高EQ正面回擊汪小菲　遭控婚前私聯大S「很鬱悶」：都不是真的！

夫小錐麓步道遭土石流沖走身亡　妻女淚求左手斷肢...搜救隊尋回

搜救突破！砂卡礑步道0.85K聞到異味 距2游家人遺體350m

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面