吃水果懶得洗？草莓表皮「蟲蟲密麻亂竄」　顯微鏡下全現形

▲在顯微鏡底下,草莓表皮爬滿蟲蟲。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

草莓滋味酸酸甜甜,是許多人最愛吃的水果,但或許也有不少人懶得清洗,就想大快朵頤。外國網友「Fred DiBiase」分享,他將草莓放在顯微鏡下觀察後,竟發現表皮爬滿蟲蟲,甚至還有一些蠕蟲正在果肉裡蠕動,衝擊畫面在X突破千萬次觀看。

根據影片,草莓表皮爬滿肉眼看不見的蟎蟲,在用水清洗後,才終於消失無蹤。一些網友崩潰表示,「我吃了好多蟲子」、「我的天啊,我再也不吃沒洗過的水果了。」但也有人覺得無所謂,「沒有什麼是胃酸不能解決的」、「還是很好吃,還有額外蛋白質,雙贏啦」、「總比塑膠微粒好」。

Let’s look at a strawberry under a telescope.



Must Watchpic.twitter.com/GRcekqbH0v