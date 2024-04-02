41歲女富婆閃婚「閨蜜16歲兒」！被爆妻管嚴...1年後近況曝光

▲女富婆去年與閨蜜未成年的兒子閃電結婚，婚後不到一年就吵到分手。（圖／翻攝自khaosod）

文／鏡週刊

印尼一名41歲女富婆瑪麗安娜（Mariana）歷經被毀婚後，與閨蜜的兒子凱文（Kevin）墜入愛河，由於凱文才年僅16歲，引發外界眾多質疑，可是兩人仍堅決舉行婚禮，然而，就在婚後不到一年，男方的母親就宣布這段婚姻已告終。

根據外媒報導，41歲的瑪麗安娜與閨蜜麗莎（Lisa）有多年的深厚交情，也是親眼看著麗莎的兒子凱文長大成人，一直把他當姪子疼愛。之後，瑪麗安娜原本婚期在即，卻臨時遭對方悔婚拋棄，令瑪麗安娜對人生感到極度痛苦與絕望，靠著麗莎在旁陪伴她才走過這段難熬的時期，而她與凱文之間關係也默默產生變化。

某天，瑪麗安娜突然向麗莎表明她對凱文的感情，希望麗莎能同意她與凱文交往，麗莎了解兒子態度後，並未強烈反對，之後更贊成雙方的婚事。當時凱文仍是未成年，才16歲就要跟41歲的富婆瑪麗安娜結婚，引起身邊不少閒言閒語，可是兩人仍於2023年7月30日閃電舉辦婚禮。

由於瑪麗安娜在當地經營雜貨店，還擁有豪宅，如此懸殊的年齡、財力差距，讓一些人甚至質疑凱文和他的母親是否貪圖瑪麗安娜的財產，才倉促結婚，可是當事人均堅決否認這些指控，而瑪麗安娜也強調兩人是基於愛情而結婚。

然而這段閃電婚姻維持不到一年，麗莎卻宣布凱文和瑪麗安娜已經分手，兩人婚後時常吵到不可開交，凱文還曾4次提出離婚要求，最後兩人戀情生變，只差還沒正式辦理離婚手續。麗莎起初雖然贊同這段婚姻，但後來發現兒子婚後變成妻管嚴，越來越不聽媽媽的話，十分傷她的心，現在得知兒子與閨蜜婚姻失敗，也讓她鬆了一口氣。

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