63歲祭司要娶處女！逼12歲童當新娘　「怕妻被男人玷污」6歲就訂下她

▲迦納一名63歲大祭司因為害怕妻子曾被其他男人「玷污」,居然迎娶一名12歲女童當老婆。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

西非迦納3月30日舉行了一場特別的婚禮,當地部落一名63歲大祭司因為希望自己的妻子是處女,而在努瓜(Nungua)迎娶一名12歲女孩,引發社會震驚。

據BBC報導,這名被當地人稱為Gborbu Wulomo的牧師,是努瓜地位崇高的傳統大祭司,也是當地最高級別的傳統領袖。他猶如酋長一樣,會為部落祈求平安、保護部落的文化習俗,還負責主持當地的傳統儀式。

一名婚禮賓客指出,努瓜有大祭司必須迎娶處女的習俗,不過由於努瓜沒有9歲以上的處女,因此大祭司必須下修妻子的年齡,才能找到適配的妻子。

為了讓自己順利娶妻,這名大祭司在女孩只有6歲時,就從眾多女童中選中了她,並在6年後的現在與女孩完婚。不料,2人舉行婚禮的消息傳出後,瞬間引發外界眾怒,認為相關部落的村民與大祭司藉用傳統文化之名,強迫女孩童婚。

Elders of Nungua react to public outrage over customary marriage to 12-year-old girl. Speaking on behalf of the Gborbu Wulormor, the Mankralo of Nungua, Nii Bortey Kofi Frankwa II said persons calling for the intervention of the Gender Ministry are talking out of ignorance as the… pic.twitter.com/6qIZ6bCl44