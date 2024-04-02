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63歲祭司要娶處女！逼12歲童當新娘　「怕妻被男人玷污」6歲就訂下她

▲▼迦納一名63歲大祭司因為害怕妻子曾被其他男人「玷污」，居然迎娶一名12歲女童當老婆。（圖／翻攝自Ｘ）

▲迦納一名63歲大祭司因為害怕妻子曾被其他男人「玷污」，居然迎娶一名12歲女童當老婆。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

西非迦納3月30日舉行了一場特別的婚禮，當地部落一名63歲大祭司因為希望自己的妻子是處女，而在努瓜（Nungua）迎娶一名12歲女孩，引發社會震驚。

據BBC報導，這名被當地人稱為Gborbu Wulomo的牧師，是努瓜地位崇高的傳統大祭司，也是當地最高級別的傳統領袖。他猶如酋長一樣，會為部落祈求平安、保護部落的文化習俗，還負責主持當地的傳統儀式。

一名婚禮賓客指出，努瓜有大祭司必須迎娶處女的習俗，不過由於努瓜沒有9歲以上的處女，因此大祭司必須下修妻子的年齡，才能找到適配的妻子。

為了讓自己順利娶妻，這名大祭司在女孩只有6歲時，就從眾多女童中選中了她，並在6年後的現在與女孩完婚。不料，2人舉行婚禮的消息傳出後，瞬間引發外界眾怒，認為相關部落的村民與大祭司藉用傳統文化之名，強迫女孩童婚。

▲社區領袖Nii Bortey Kofi Frankwa II為這場「老少配」婚姻進行解釋。（圖／翻攝自X）

然而，當地人卻譴責外界不了解他們的文化就對這場婚姻進行評價。當地社區領袖Nii Bortey Kofi Frankwa II表示，女孩擔任大祭司妻子的角色「純粹是為了延續傳統和習俗」，但這完全不會影響她的學業。

他補充，女孩目前還在上學，也沒有和牧師住在一起；她之所以這麼小就被安排完成結婚儀式，是為了確保女孩不會被其他男人「玷污」，「這個儀式是必要的，但我們會等她長到法定年齡後，才舉行最後的儀式」。

據當地媒體報導，這名女孩現在正在參加第2次的淨化儀式，以便她有能力成為牧師的妻子，為丈夫生兒育女，而當地婦女也在儀式上不斷叮嚀女孩，她必須為了丈夫的歡愉穿得勾引人一點，還可以噴一點香水來增加她對丈夫的性張力。

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西非迦納童婚大祭司Gborbu Wulomo

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