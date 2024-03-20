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英王室又被抓包P圖！　女王生前合照出現「8可疑之處」

▲▼已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與10名孫兒和曾孫們在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）合影。（圖／路透）

▲已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與10名孫兒合影，被發現也有修圖痕跡。（圖／路透）

文／中央社

英國威爾斯王妃凱薩琳（Catherine，又稱凱特）上週的「P圖」風波還未平，知名圖庫平台Getty Images今天表示，與凱特有關的另一張王室照片也被動過手腳。

最新爭議照片是一張由凱特2022年6月掌鏡、肯辛頓宮（Kensington Palace）2023年4月發布的照片。當中可看到已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與10名孫兒和曾孫們在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）合影。

這張照片拍完後數個月，伊麗莎白二世便於2022年9月駕崩。

Getty Images表示，這張照片遭「數位修正」過；美國有線電視新聞網（CNN）分析照片後則發現多達19處有竄改痕跡。

CNN報導，巴爾莫勒爾堡照片的不一致之處，包括女王的裙子、毯子與她坐的沙發錯位；夏綠蒂公主（Princess Charlotte）的頭髮有一部分似乎是複製上去的；而路易王子（Prince Louis）的肩膀線條則模糊不清，似與背景重疊；幾位王室成員的光線似乎也與照片整體光源不符。

凱特拍的這張合照疑遭「修圖」，讓外界產生了一個疑惑，即這張圖是否為用不同照片七拼八湊「合成」的產物。

而凱特上個星期才剛爆出「P圖」爭議，承認自己動手修改一張她與3名子女的合照，並向大眾道歉。P圖（photoshopped）是圖片編輯軟體Adobe Photoshop普及後衍生的新名詞，泛指所有經過數位編輯的照片。

如今英國王室爆出第2張修圖照，不僅使凱特成為更多疑問的核心，也可能破壞王室與主要媒體和攝影機構的關係。

Getty Images在編者按中表示這張照片「來源經數位修正過」。經CNN聯繫，Getty Images在聲明中說：「Getty Images正一一審查（官方）釋出的照片，並會在可能經過數位處理的影像中，依據編採守則加註編者按。」

CNN今天聯繫肯辛頓宮，但對方婉拒置評。

英國王室連環P圖爭議來得很不是時候，因為各界正以放大鏡檢視凱特的健康情況和地位。

凱特1月接受腹部手術，休養至今一直暫停公務，她長期「神隱」在網路上引發一系列陰謀論，就連英國媒體也對她的健康狀況提出質疑。

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