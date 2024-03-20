香港通過23條立法「各界反應一次看」　聯合國批人權倒退

▲香港通過23條立法，引發國際擔憂。（圖／路透社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

香港立法會19日三讀通過《維護國家安全條例草案》（俗稱基本法23條立法草案），預計23日生效，明文規定叛亂叛國等罪可判終身監禁，引發當局進一步打壓政治異議、侵蝕公民自由的擔憂。對此，路透與美聯社等外媒也紛紛整理各界回應。

聯合國

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）表示，這項法案影響深遠，也因為許多法規不符國際人權法而備受關切，卻仍被加速通過，令人震驚。他譴責，這是「香港人權保障的倒退」。

英國

英國表示，這項法案將影響香港作為一個尊重法治、擁有獨立機構、保護公民自由的國際城市聲譽。外交大臣卡麥隆（David Cameron）聲明，「國家安全及外部干預的廣泛定義，將讓那些在香港生活、工作及做生意的人更加艱難」，並且持續侵蝕自由。

歐盟



歐盟擔心，新法案可能對香港人民的自由與權利、歐盟辦公室及歐盟成員國領事館、身在香港的歐盟公民與組織企業都造成「顯著影響」，「這也引發對於香港作為國際商業中心的長期吸引力的質疑。」

美國

美國國務院表示，這項法案可能「加速關閉曾經開放的香港社會」，並對法條的文字模糊性表達擔憂。發言人巴特爾（Vedant Patel）說，該機構將分析法案可能對美國公民與企業帶來的潛在風險。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、共和黨眾議員史密斯（Christopher Smith），以及共同主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）呼籲，拜登政府應針對新法制裁香港官員，因為它「進一步限制了基本自由，剝奪了正當的程序權利（process rights），使得香港對於居民及美國企業都更加不安全。」

美眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）聲明，中國接管了香港的「法律、經濟與政治體系，清楚表明香港對於任何相信民主的人，都不再是安全的地方，也不再是一個能夠經營國際業務的地方。」

學界

香港大學政治與公共行政系榮譽教授卜約翰（John Burns）表示，立法過程反映這座城市「被蓄意削弱且失能的問責體制」，「對於那些在乎政府責任的人來說，這項程序令人失望，但考慮到2020年以來中央強加的變化，卻不讓人意外。」

同校法律系教授楊艾文（Simon Young）認為，香港立法會不僅僅是「橡皮圖章」，反而參加了長時間的會議，釐清並修改法案，但卻沒有像過去一樣尋求專家意見，令人遺憾。