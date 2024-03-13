「施虐保母是我房東」　房客曝光男童哭聲影片

▲1歲童凱凱生前照片。（圖／翻攝親友臉書）

記者葉國吏／綜合報導

劉姓保母姊妹涉嫌虐死一歲小男童案引發大眾怒火，有網友在社群軟體貼出一段「疑似1歲男童哭聲」的影片，該網友更直接貼文直指「保母虐童案的保母是我的房東」。

網友12日晚上11點多發文「保母虐童案的保母是我的房東」，指出3/12凌晨關注到虐童案，看到文山區、劉姓姐妹，心裡越想越毛想著不可能這麼巧，「看到新聞畫面是我家巷口、好幾張照片確定是我們家租屋處的房東姐妹。」

網友表示，某一次回文山區睡時，有聽到樓上（保母妹妹）傳來小孩哭聲及不斷叫小孩閉嘴的女聲，當下因為哭聲持續太久有錄影片給我男朋友，然後我就從跟男友的對話紀錄11/28那天翻到了「疑似」凱凱哭聲影片，共兩個影片1個20秒、1個40秒。

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

網友表示，當時她們有報警，員警建議把內容發送到地檢署首長信箱，而且感到相當自責。對此其他網友安慰原PO「請不要自責，這真的不是你的錯」、「不要自責 我知道很難 現在要做的 把證據送出去」、「謝謝您願意站出來，這不是您的錯，這是一個遺憾，做錯的是那兩個保母。」

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