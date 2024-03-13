凱凱交給保母「3個月暴瘦、笑容消失」　生前心疼照片曝

記者陳俊宏／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死，而他生前相隔3個月就爆瘦、笑容消失照片也曝光，讓人看了十分心疼。此外，負責訪視的「社工女神」陳姓女社工，被依偽造文書、過失致死等罪移送，30萬交保。

律師「法老王」王至德在臉書說，看了虐嬰案中社工與受害家屬的對話截圖，去年9月3日，小孩還是圓嘟嘟的嬰兒肥；隔了2個月、10月24日就明顯消瘦，且面無表情；再過1個多、到12月9日，小孩已經整個瘦了一圈，而且完全沒有笑容。

▲▼男童2023年9月仍有嬰兒肥，隔了3個月卻爆瘦、笑容消失。（圖／翻攝親友臉書）



王至德表示，一般拍小孩不是都會盡量拍他們開心的照片嗎？都已經坐在蹺蹺板上了，還是完全拍不到小孩笑的照片，是因為都找不到嗎？然後還回報有磨牙的情形，磨到四顆牙都掉了，社工還是沒有任何警覺心？到底是無知還是怠惰？

王至德指出，一個捨棄台大法律去唸台大社工的人，對社工肯定是真愛，「我不願相信一個真愛社工的人，會跟保母有什麼共犯的意圖，但是是什麼原因，讓一個本來應該是對社工充滿熱情的年輕人如此怠惰？甚至還偽造訪視的紀錄？社工體系到底是出了什麼問題？或者是，這個社工出了什麼問題？」

▲▼陳女30萬交保，走出地檢署一路啜泣，在親友的護送下上車離開。（圖／記者呂佳賢攝）



凱凱由於家庭功能不彰，2023年9月間經兒福聯盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料12月底卻遭保母虐死，兩人事後遭收押。負責訪視的陳姓社工因此被質疑包庇，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，遭檢方裁定30萬交保候傳。

據悉，陳女由於爸爸是牧師，自幼在教會長大，常跟爸爸做社會服務，因此立志成為社工，考大學時成績衝到525.3分，捨棄台大法律系，錄取台大社工系圓夢；而她外型清秀，曾被系上封為「台大社工女神」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

▼惡保母虐死1歲童，震驚社會。（圖／記者陳以昇翻攝）

