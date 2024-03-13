上銬女社工哭著交保　工會4點喊話兒盟董事長：別讓社工一人承擔

▲台北市社會工作人員職業工會認為陳姓女社工不該被上銬。（圖／記者張君豪攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死事件，負責的陳姓女社工12日被上銬移送，同日晚間複訊後依30萬元交保，哭著離開地檢署。對此，台北市社會工作人員職業工會發出聲明稿，要求兒盟董事長不要把責任全丟到社工身上。

台北市社會工作人員職業工會發出4點聲明如下：

一、警方上銬是否具正當性與符合比例原則？

根據警察職權行使法第20條第1項規定，以及執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法第6條及第7條，請問警方上銬是否具正當性及符合比例原則？本案社工是否有攻擊、自傷或抗拒之行為？甚至手銬戒具的注意要點規定應注意避免使用戒具遭他人攝錄影。若該社工均已配合調查，警方有何正當理由在大眾媒體前將其上銬供拍攝？本會對警方違反相關規定將社工上銬及供媒體拍攝之行為表示嚴正抗議。

二、呼籲媒體自律，應保障社工當事人隱私

本案目前已進入司法程序，不應未審先判。針對眾多媒體及民眾暴露社工個人隱私，包含姓名、照片、家庭背景以及學經歷，恐影響本案社工人身安全，本會呼籲媒體及社會大眾自律，並且請勿轉發。

根據兒盟員工表示，大批媒體整天在兒盟辦公室守候，造成工作人員嚴重的心理壓力，且已影響日常工作程序。呼籲媒體朋友還給兒盟員工一個正常的工作空間。

三、兒盟董事長不要把責任全丟到社工身上

兒盟董事長要求本案社工「應勇敢面對社會、配合司法調查。」但這是社工一個人的責任嗎？社工執行業務之過程，皆受到機構督導之指揮監督，身為機構的最高負責人更是責無旁貸，不該所有責任都由本案社工一人承擔。此回應更造成各界人心惶惶，擔憂未來機構遇到重大事件時，是否只會把第一線社工推出去面對社會輿論與咎責？

四、主管機關的責任在哪？為何全由社工一人扛？

強力譴責主責主管機關衛生福利部，依<社政單位兒少保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序>規定，應於重大兒虐事件發生30天內完成調查報告。然衛福部在3月新聞報導延燒後，才緊急召開會議檢討兒少安置、收出養及居家托育制度不全，未能針對兒少政策缺失做出即時回應。另外衛生福利部、台北市政府社會局、新北市政府社會局在過程中都未維護社工權益，躲在本案社工後面，讓本案社工面對輿論壓力。直到今晚本案社工被警方上銬，全台社工目睹媒體大肆報導畫面，都已經造成不可抹滅之創傷，甚至是可能的社工出走潮，本會盼主管單位針對可能造成之社工集體創傷提出相關之對策。

網友看完紛紛留言，「謝謝工會，對社工的勞動保障從入會開始」、「感謝工會」、「謝謝工會的發聲」、「謝謝工會願意挺身而出」、「謝謝工會發聲，挺社工」、「謝謝工會出來，點破很多事情」、「有後盾的感覺真好」。

▲劉姓保母姊妹涉虐童致死。（圖／翻攝自臉書）



回顧此案，1歲男童凱凱2023年12月遭劉姓保母姊妹虐殺身亡，兒福聯盟今年3月11日強調有派遣社工依法查訪，然而去年9月至11月間，陳姓女社工訪視了3次，結果3次都沒有發現異狀，男童家屬因此質疑陳女根本沒有善盡監督責任，甚至懷疑陳女包庇劉姓保母姊妹。

檢警調查後，認為訪視報告與實際情況有落差，因此以偽造文書、過失致死等罪將陳女列為被告，警方12日拘提陳女到警局接受調查，初步偵訊後移送到台北地檢署進行複訊。台北地檢署檢方12日晚間複訊後，諭令陳姓女社工30萬元交保候傳。

據悉，陳姓女社工一個人負責10個孩童，此案發生後曾以證人身分出庭，但12日被二度約談，身分轉為被告。檢警12日晚間對陳女複訊，諭令30萬元交保。陳女交保後，面對鏡頭沒有說任何話，只是一路上不斷啜泣，最後在親友的護送下上車離開。