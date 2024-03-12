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潮州警+Little Tree舞樹種子們　熱力反詐反毒嗨起來

▲潮州警結合Little Tree舞樹種子們一起反詐反毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警結合Little Tree舞樹種子們一起反詐反毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局為使反詐反毒、反跟騷、反家庭暴力、交通安全觀念深植社區民眾的心裡，並且達成社區共識，一同防制犯罪及反暴力，犯罪預防宣導團於近期前往潮州火車站與「藝棵術Little tree」舞蹈教室的學生們聯合舉辦熱力勁舞及預防犯罪宣導，反應熱絡。

「藝棵術」舞蹈教室的學員們是由屏東在地人漢堡老師(俊傑老師)所帶領的團隊，「藝棵術」之所以取名自一棵樹，是因為舞蹈就像一棵樹一樣，從種子、發芽，直到成長為一棵樹，需要時間及辛苦磨練的過程。

▲潮州警結合Little Tree舞樹種子們一起反詐反毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警結合Little Tree舞樹種子們一起反詐反毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局利用機會向Little tree學員們宣導，以防制青少年、兒童接觸新興毒品、防制少年淪為詐欺集團成員或擔任車手、防制兒少性私密影像相關犯罪與被害，並強化少年網路安全觀念(網路誘拐、網路霸凌、網路詐騙【含假網路拍賣(購物)、遊戲點數(含虛擬寶物)詐欺、假愛情交友與投資詐欺等】，以保護青少年安全法治宣導。

常見的誘導青少年犯罪態樣，例如:新興毒品以規避查緝的形式偽裝成咖啡包、茶包樣貌引誘青少年接觸，抑或是以毒糖果形式流竄在校園內，進而影響而發生吸毒、販毒或走私毒品等犯罪行為。網路上常見的高薪、免經驗、工作輕鬆的求職廣告容易吸引青少年求職的目光，誤入打工被利用變車手。

警方說，現今數位科技日新月異，使用電腦、智慧型手機及3C產品上網已然成為現代人的基本配備，惟網路世界隱藏的陷阱無所不在，潮州分局提醒大小朋友，遇到陌生網友要求提供個人資料或拍攝性私密影像時，請勿輕信對方的甜言蜜語或恐嚇言詞而自拍裸照傳送對方或轉傳性影像，如遇性影像遭散布等侵害案件，可上網搜尋性影像處理中心填表申訴下架。

跟蹤騷擾防制法自111年6月1日施行至今，全國受理件數已逾5,000件，而跟蹤騷擾態樣以「通訊騷擾」最多、「盯梢尾隨」次之、「監視觀察」再次之；潮州警方提醒民眾，在便捷的網路時代，勿有錯誤使用3C產品的行為，致有造成通訊騷擾的跟蹤騷擾犯罪行為而不自知；遇有跟蹤騷擾案件，請不要隱忍、應勇於報案，杜絕跟蹤騷擾犯罪。

除了反毒品、反詐欺、反跟騷案件外，在道路交通安全方面，「停讓行人」新制於112年6月30正式實施。當車輛行經行人穿越道線時，車輛即應暫停禮讓行人穿越道上之行人優先穿越，並且以車輛前端距離斑馬線上行人不足3公尺做為違規取締基準；又如果路口有學校導護志工等交通指揮人員指揮時，汽機車應立即暫停讓行人先行通過路口，藉由車輛暫停禮讓行人先行通過的動作，以提升行人穿越路口安全。

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