達美樂「海鮮、夏威夷披薩」3／17停賣！　業者：還有改進空間

▲達美樂無預警停賣2口味披薩。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣連鎖披薩品牌「達美樂」11日無預警宣布，3月17日起將正式停賣經典2口味比薩包括「海鮮披薩」、「夏威夷披薩」，消息一出讓大批鐵粉全崩潰喊「喔不這是我唯一吃的口味」、「2大王牌都沒了還能吃什麼口味」。對此，業者稍早作出最新回應證實停賣消息，並透露18日會有進一步消息曝光。

達美樂11日晚間於臉書粉專發文表示，「達美樂的經典口味海鮮披薩和夏威夷披薩即將進入餅生最後階段，在3／17壽終正寢，前往披薩仙界修行了。」意指3月17日起將下架海鮮披薩、夏威夷披薩，更做出R.I.P圖片讓大批網友一看直呼「不能沒有夏威夷」、「Pizza店沒有夏威夷和海鮮口味⋯⋯那還是pizza店嗎」、「4／1提早到是嗎？我就吃這兩種口味結果一起飛是怎」、「喔不這是我唯一吃的口味」，討論度爆表。

對此，達美樂稍早作出最新回應表示，「3月17日起確定要停賣海鮮披薩及夏威夷披薩。」業者指出這2口味披薩銷量很好，「但想要做一些改變，也還有一些地方需要改進。」因此18日會有更進一步的消息曝光，請消費者敬請期待。另，業者也強調目前原物料供應正常，來源無任何問題。