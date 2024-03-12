老師結束產假竟被調為「清潔工」不服遭解僱　法院：學校賠25萬

▲謝老師結束產假後，向校方申請復職。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

廣州一法院近日審理一起糾紛案件。一名謝姓小學女老師先前結束產假，申請復職後，竟被調職為清潔工。謝老師明確向校方表示不同意，並怒告對方。法院審理認為，校方違反女性勞工權益保障，故須賠償謝老師58381.35元（人民幣，下同，約台幣25.8萬元）。

據《澎湃新聞》報導，謝老師於2014年5月12日入職廣州一小學，擔任教師工作並與小學簽訂書面聘用合約。2020年底，謝老師因生產，向學校申請產假和哺乳假。她的產假於2021年3月30日結束、哺乳假於2021年9月7日結束。

謝老師的產假結束後，向校方提交了復職申請，但校方以「無教師崗位」為由安排她調至校園門衛，及校園清潔工崗位。謝老師明確表示不同意，故2021年3月31日至7月10日，未出勤。

▲校方在謝老師哺乳假結束前，就先解除聘用合約。（示意圖／CFP）

2021年6月15日，校方向謝老師表示，勞動合約於2021年7月10日期滿，到期不續簽訂。謝老師經勞動仲裁，將校方告上法院，要求校方支付違法解除勞動關係賠償金、支付拖欠工資。

廣州一法院一審判決，「僱主不得在女性勞工懷孕哺乳期間，解除勞動合同。本案中的合約到期日為2021年7月10日，未延續至謝某2021年9月7日哺乳期滿，違反了規定，該校應支付謝姓女老師，違法解除勞動合約的賠償金58381.35元。」

法官說道，「校方安排謝姓女老師擔任校園清潔工職位，無證據證明此安排有正當理由。謝姓女老師明確表示不同意，故造成她在上述期間內未出勤，導致其損失擴大，故法院酌定相關工資差額，拖欠的工資5165.5元由校方支付。」