台積電技術員「年薪近百萬」　曝須先撐過生不如死的半年

▲台積電技術員年薪加分紅，曾有望上百萬元。（圖／記者高兆麟攝）



記者張靖榕／綜合報導

一名網友分享在台灣「護國神山」台積電擔任技術員的心路歷程，他表示當年剛入場擔任技術員，碰巧遇到台積電獲利創新高，隔年薪水加上分紅，年薪就近百萬元，但他也說要想待下去繼續賺錢，就得先撐過「生不如死的半年」。

原PO在Dcard分享，他原本做的都是服務業，畢業後誤打誤撞進入台積電當技術員，剛開始前2個月都得跟著師傅學，但他自認運氣不太好，遇到的師傅非常兇，而且東西只教一次，問到二次就被罵「他X的！到底要講幾遍？」他說當時被嚇到不知所措。

即便課長也很不友善，原PO表示新人期間難免犯錯，剛開始獨立沒多久就被課長嗆「我覺得你不適合這份工作，你還需要多久時間？他這樣問我，我就說兩週。」他說這段時間每天上班真的生不如死，曾3度動了離職念頭，甚至已經面試新工作，但新工作沒上才繼續撐著，「不知不覺的做到現在了，以上是新人前半年的心得，很慶幸的是現在的我已經如魚得水跟同事也處得不錯。」

原PO也和大家分享他的月薪及年薪，他說底薪會因人而異，但日班月薪加各種津貼，大約會落在3.6萬，夜班月薪加津貼大概4.5萬元。他2021年入職剛好遇產能滿載，又是科技業最好的一年，所以強制加班4天，加班費日班一天3000、夜班3500，一路加班到2022年12月份，「所以第一年其實領滿多的」，光是分紅就分到31萬元。

原PO說2022年年薪將近百萬，因為加班又遇到營收、分紅創新高，所以那年算幸運的，2023年就算沒加班，年薪也有70萬到80萬元。

網友紛紛留言，「當初還撐得住，你抗壓性頗高的」、「比想像中辛苦好多，果然還是得靠獎金撐起來」、「以技術員工作內容來講，台積電真的是敢給」、「你的抗壓性實在太讓人佩服了」。