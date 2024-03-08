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任中市府職務後首度公開露臉　蔡壁如站台健身會館暢談運動好處

▲蔡壁如現身健身會館為好友站台。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡壁如現身健身會館為好友站台，暢談運動好處，這也是蔡壁如任職市政顧問後首度公開露面。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

民眾黨前立委蔡壁如今年2月接任台中市政府有給職顧問後鮮少露面，今天出席一健身會館為好友站台，並暢談運動好處、分享近況。蔡壁如提到發現在六都裡面，台中肥胖人口比例過高，呼籲大家養成運動習慣，也透露近來愛上爬山，爬了清水鰲峰山、大甲鐵砧山，甚至火燄山，接下來目標征服谷關七雄。

今天是三八婦女節，台北知名健身會館KX Pilates首度跨出北部南下台中開設旗艦店，並邀請市政顧問蔡壁如站台。蔡壁如從接任市府顧問後幾乎無公開露臉，連市府新春團拜也未現身，今天為好友站台並分享近況，表示自己已經慢慢融入這裡的生活，也養成運動習慣，利用假日爬山，除了鰲峰山、鐵砧山外，也爬了火燄山，接下來想去大坑步道，最後目標是挑戰小百岳、征服谷關七雄。

▲北部知名健身會館南下台中設立旗艦店。（圖／記者游瓊華攝）

▲看好台中健身市場，北部知名健身會館南下設立旗艦店。（圖／記者游瓊華攝）

KX Pilates執行長史奎謙表示，2020年自澳洲引進主打器械輔助的動態皮拉提斯課程，但受到疫情衝擊延後2年、到2022年解封後才設立門店，但至今短短2年，包括台中在內已開設5家門市，今年預計要再開11家門店。史奎謙也提到，看好台中市市場，現在台中七期、市府旁邊開設全台最大旗艦店，之後還要在台中設立5家門店，搶攻台中運動商機。

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