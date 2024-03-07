鶯歌陶博館「醃脆梅DIY」3／11開放報名　超Ｑ梅甕搶先曝光

▲▼ 梅甕《花伴》甕身流線圓滑，釉色鵝黃青春可愛，搭配蓋鈕柔和的金屬光澤，整體蘊藏春天繁花盛開的意象。（圖／陶博館提供）

記者戴上容／新北報導

新北鶯歌陶瓷博物館「甕藏春梅」醃脆梅DIY強勢回歸！過去因疫情停辦的活動，睽違4年將於本月29日至4月7日登場，並於11日起開放報名，備受民眾關注的梅甕《花伴》首度曝光，甕身流線圓滑，釉色鵝黃青春可愛，搭配蓋鈕柔和的金屬光澤，時尚感十足。

新北市政府文化局長張䕒育表示，春天的腳步悄悄來臨，氣溫漸漸回升，非常適合民眾春假期間安排近郊小旅行。市府自2020年起推動「三鶯文創整合計畫」，持續形塑鶯歌為美學重鎮。

陶博館聯手新北市美術館、新北市政府客家事務局、鶯歌區公所推出「2024春遊三鶯」，即將於3月29日至5月31日在三鶯地區熱鬧登場！從日常生活出發，結合豐富的三鶯在地藝術元素，策劃「甕藏春梅」、「公園漫遊」、「好客風味喫茶所」、「新北藍茶藝術季」、「桐遊鶯歌陶陶」等五大系列展演活動，內容面向多元，包括展覽、文創市集、手作工作坊、文化輕旅行趣味體驗。

陶博館館長張啟文表示，「甕藏春梅」醃脆梅DIY是自西元2002年起每年推出，受疫情影響停辦4年期間，許多民眾持續積極詢問及期待參與，今年將從3月29日至4月7日再度推出和大家見面！

醃梅專屬梅甕每年皆推陳出新，創意發想各年度設計款梅甕特色，深受民眾喜愛。今年梅甕《花伴》造形蘊藏春天繁花盛開的意象，甕身採流線圓滑設計，搭配溫暖的鵝黃釉色，蓋鈕飾以霧面的金屬光澤，甕蓋內嵌不易鬆脫的矽膠圈具密封性，是兼具實用及質感的日用美器。醃脆梅活動期間限時限量發行，只要報名參加就能帶回珍藏脆梅風味，邀請全民一同參與，開啟春天旅行的腳步。

「甕藏春梅」活動於陶博館陶瓷藝術園區風廣場舉辦，平日3場次、假日4場次，每場次70分鐘，每人每甕優惠價799元，包含梅甕《花伴》1個、青梅1公斤及醃梅材料，由達人現場教學，將於3月11日起開始受理線上報名。歡迎有興趣的民眾上陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw預約，每場次額滿為止。