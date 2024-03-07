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超痛警世照！13歲少女半夜偷騎車自撞電桿　顏面骨碎裂成拚圖

▲▼彰化13歲少女半夜偷騎車外出，自撞電桿「顏面骨碎裂成拼圖」。（圖／翻攝臉書「黑倫醫師x健康諮詢」）

▲彰化13歲少女半夜偷騎車外出，自撞電桿「顏面骨碎裂成拼圖」。（圖／翻攝臉書「黑倫醫師x健康諮詢」

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

超痛！彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」分享案例，一名年僅13歲的少女趁著半夜爸媽熟睡時偷騎車外出，結果卻失控自撞電線桿，由於撞擊力道相當強大，少女顏面骨「碎裂成拼圖」，右大腿也有開放性骨折，未來恐怕會留下後遺症。黃醫師提醒，寒暑假、過年、連續假期多是青少年朋友發生交通意外的高峰期，家長們務必多留意家中孩子的動向。

黃醫師在臉書粉專PO出X光照，只見患者顏面骨多處骨裂、碎裂成「拼圖狀」，傷勢十分嚴重。黃醫師表示，本案例患者是一名13歲的少女，日前趁著半夜爸媽熟睡時偷騎機車外出，結果卻失控撞上電線桿，高速撞擊之下造成顏面骨碎裂成拼圖，上顎骨及下頜骨裂成7至8塊、上門牙也撞斷，更遺憾的是合併右大腿骨開放性骨折。

黃醫師表示，據家長指出，少女是第一次騎車，還是在半夜趁著爸媽不注意時偷騎，未料竟會發生嚴重意外。黃醫師說，「這非常痛！感覺是一頭撞上電線桿」，少女在撞擊後嚴重破相，雖然外表能靠口腔外科與整形醫師的巧手盡力修復，但很怕會留下後遺症，例如時常牙痛、頭痛、鼻竇炎等，右大腿開放性骨折未來也可能會造成長短腳。

黃醫師提醒，許多重大車禍都發生在人警覺性變差的時候譬如：深夜、傍晚、清晨；為避免青少年血氣方剛發生危險，家中有機車務必要將鑰匙藏好，別讓孩子有機可趁，「至於能不能坐同學騎的機車，廢話！同學一樣未滿18歲怎麼能騎機車！這幾年守急診的經驗，適逢寒暑假、過年、連續假期多是青少年朋友發生交通意外的高峰期，家長們也留意一下家中孩子的動向！」

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