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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控食安五環破功　賴士葆：蔡英文要不要出來講話

▲▼高雄市衛生局查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

全台多間知名食品被驗出含有致癌物「蘇丹紅」辣椒粉，目前已有北北基桃等多縣市宣布，即日起學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉。國民黨立委賴士葆指出，衛福部2023年出了一篇新聞稿題目是「食安五環嚴把關，總統政見有落實」，現在過去保證的食安五環破功，總統蔡英文要不要出來講話？

賴士葆說，蘇丹紅風暴不斷延燒，衛福部去年開始就認定蘇丹紅是個案，漫不經心，如今演變成系統性的風暴。再看另一個例子，台中市在台糖豬肉驗出瘦肉精，蔡政府從起初否認，到後來承認確有其事，卻推說可能台中市的實驗是受到汙染，綠營把這件事當成政治事件攻防，讓吹哨的台中市衛生局人員因受質疑而落淚。

賴士葆表示，衛福部在2023年曾發布一則新聞稿，內容細數食藥署是如何竭心盡力的替國人食安把關，落實蔡英文的食安五環改革「從源頭控管」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重黑心廠商責任」及「全民監督食安」。為了外交經貿利益犧牲全民健康進口美國萊豬，政府再三廣宣保證落實食安五環，讓民眾安心，到頭來是空口白話唬弄百姓，這則新聞近乎形同假新聞，太諷刺了。

賴士葆批評，食藥署官員對邊境查驗的態度是要業者自主負責才符合食安法精神，要業者自己選擇有信譽廠商將原料自主送驗，還說靠政府抽驗太慢。現在蘇丹紅事件延燒，食藥署加緊檢驗，63批驗出15批含致癌物蘇丹紅，若全部檢驗完畢不保證流入市場的食品就是安全的，所以民眾能做的自我風險管理就是拒吃或是自行追溯源頭或自行尋找可靠廠商嗎？

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