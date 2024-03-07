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外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

自導自演?男子外流女友不雅影片　竟假扮好心網友告知對方

▲男子自導自演，假扮好心網友，告知前女友被他人惡意外流。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

日前，一名男子阿國（化名）因不滿與前女友小花（化名）分手，竟將2人交往期間拍攝的性愛影片外流，事後更假扮成好心網友，告知女方其不雅影片在網路上被散布。小花因裸照、猥褻影片被上傳到各大社群軟體和色情網站，加上一直有2個匿名的IG帳號，多次將裸照發送給小花周邊的友人，最終憤而報警提告，逮出前男友阿國，並向其求償500萬元。

根據法院審理，小花指控，當時有個匿名的網友告知她在網路上被人惡意外流，裸照及不雅影片被上傳到臉書社團和色情網站，後來甚至又被匿名網友散布到自己學校的大學論壇，此外，匿名的IG帳號也不斷傳送外流網址給她。

更嚴重的是，有2個匿名的IG帳號，一直不斷將裸照發送給小花周邊的友人（近20位友人收到裸照），還聲稱「我就想先讓大家看到，再給他身邊的朋友看到，反正他做人這麼失敗，就讓他紅一點」。對此，小花難過地表示，自己無法承受這樣的精神折磨，加上友人們也不斷被訊息騷擾，最終決定不再隱忍，報警提告。

根據警方調查，惡意散布不雅影片的兇手就是小花的前男友阿國。警方在調查中發現，阿國的隨身碟以及電腦裡，有大量裸照及性愛片，還有趁視訊通話時，偷錄小花胸部的影像。原來，阿國是因為不滿與小花分手，為報復對方，竟在臉書社團、Dcard及各大色情網站，散布小花的不雅影像，甚至還在照片旁加註性暗示文字，及小花的個資訊息。

小花在法庭上表示，阿國的行為對她造成了嚴重的傷害。不僅在人際關係上受到了影響，她也擔心他人的流言蜚語，以及未來私生活及隱私可能一再被暴露在公眾之下，最嚴重的是，在心理上遭受了極大的痛苦與創傷。她認為，阿國應該為他的行為承擔責任，因此向他求償500萬元。

法官審理後認為，阿國犯下妨害秘密等罪行，應合併執行有期徒刑1年。法官指出，阿國的行為導致小花必須隨時擔心不雅畫面會再次出現，或被他人提起，造成無法磨滅的精神痛苦，嚴重影響其日常生活。最終，法官判決阿國應賠償小花新台幣80萬元。

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