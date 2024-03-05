　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台美教育倡議」第4次高層對話　外交部：持續深化夥伴關係

▲▼「台美教育倡議」舉辦第四次高層對話，外交部表示將持續深化教育合作。（圖／外交部提供）

▲「台美教育倡議」舉辦第四次高層對話，外交部表示將持續深化教育合作。（圖／外交部提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

「台美教育倡議」第四次高層對話於美東時間3月4日上午以實體及視訊混合方式在華府及台北兩地連線舉行。外交部表示，雙方於會中就「台美教育倡議」重要合作議題進行討論，包括盤點過去推展華語文及英語教學等雙向交流計畫的執行成果，未來將持續與美方及相關部會攜手，透過教育合作持續深化台美夥伴關係，維護自由民主多元教育環境與共享價值。

外交部表示，本次會議首度移師美國華府舉辦，我方由教育部政務次長劉孟奇率團，外交部及僑務委員會代表均與會，我國駐美國代表俞大㵢大使及僑務委員會委員長徐佳青也出席致詞；台北端則由國家安全會議副秘書長徐斯儉偕外交部及國家發展委員會等相關部會同仁線上參與。

外交部說明，美方由國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）率領，包括亞太副助卿道森（Camille Dawson）、教育暨文化局代理副助卿克萊文（Marianne Craven）、教育部幕僚長白瑞特（Lexi Barrett）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等與會；AIT台北辦事處副處長柯傑民（Jeremy Cornfort）也視訊出席。

外交部透露，雙方於會中就「台美教育倡議」重要合作議題進行討論，包括盤點過去推展華語文及英語教學等雙向交流計畫的執行成果，並且就未來合作項目充分討論，對話成果豐碩。

外交部指出，台美於109年12月簽署瞭解備忘錄啟動「台美教育倡議」，雙方在語言教育持續深化合作，包括去年擴大台美大學華語文教學校際合作，增加美國國務院相關計畫受獎名額，讓更多美國青年來台研習華語文及選送我國華語教師赴美任教。此外，「傅爾布萊特基金會」也協助推動大學英語教學（EMI）及招募美籍英語教學助理（ETA）來台，逐步落實我國雙語教育政策目標。

外交部說明，今年適逢「台灣關係法」（TRA）立法45週年，本次高層對話再次展現台美關係堅若磐石及雙方對深化教育合作的堅定承諾。未來，將持續與美方及相關部會攜手，透過教育合作持續深化台美夥伴關係，維護自由民主多元教育環境與共享價值。

此外，美國在台協會（AIT）也表示，本次高層對話不僅彰顯出美國與台灣的許多共同價值，也是一大明證美國堅定不移地支持強化美台人民情誼的努力。期待雙方的合作更上層樓，持續在教育領域一同追求卓越。

▲▼「台美教育倡議」舉辦第四次高層對話，外交部表示將持續深化教育合作。（圖／外交部提供）

ET快訊
快訊／逃回台灣30萬交保　高院裁定撤銷
6歲女童染新冠「心臟驟停當天亡」　1歲童腦水腫病逝
漲掛號費「無上限」！　衛福部宣布即起免審查
政院周四提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點
利息12%！2公司詐財上百億　檢調18路大搜索
最高賺13萬！3檔抽籤股明起申購
快訊／降價了！　雞蛋堆到賣不完

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質詢監督NCC火藥味濃　羅智強酸陳建仁：你乾脆加入威權國民黨

快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽　國防部：全程掌握

這2天送到政院！瘦肉精專家會議結論簽辦中　陳建仁：盼本周說明

已婚女上校遭國安局少將強吻　國防部還原：將提供當事人必要協助

揭穿黃國昌「先學看月曆」盲點　沈伯洋：建議成立作秀小組

質詢問「陸配是否增健保支出」薛瑞元這樣問　藍委嗆：你來當立委？

藍推藐視國會罪　綠委指好萊塢看太多：第一個要擔心的就是盧秀燕

愛沙尼亞國會訪團來了　民進黨關注數位治理、假訊息

「台美教育倡議」第4次高層對話　外交部：持續深化夥伴關係

翻船事件談判又破裂　管碧玲「深感遺憾」：盼最大善意化解歧見

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

質詢監督NCC火藥味濃　羅智強酸陳建仁：你乾脆加入威權國民黨

快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽　國防部：全程掌握

這2天送到政院！瘦肉精專家會議結論簽辦中　陳建仁：盼本周說明

已婚女上校遭國安局少將強吻　國防部還原：將提供當事人必要協助

揭穿黃國昌「先學看月曆」盲點　沈伯洋：建議成立作秀小組

質詢問「陸配是否增健保支出」薛瑞元這樣問　藍委嗆：你來當立委？

藍推藐視國會罪　綠委指好萊塢看太多：第一個要擔心的就是盧秀燕

愛沙尼亞國會訪團來了　民進黨關注數位治理、假訊息

「台美教育倡議」第4次高層對話　外交部：持續深化夥伴關係

翻船事件談判又破裂　管碧玲「深感遺憾」：盼最大善意化解歧見

鍾明軒惹風波　出國被偷拍「不想搭同一班機」本人現身親回！

客機半空掉艙門遭美FAA稽核　波音涉多起「品質管控違規」

趙小僑靠YT養活全家！ 劉亮佐感謝「老婆成經濟支柱」認了資金燒光

吳哥窟巴士「爆炸起火」！　3人輕重傷

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

快訊／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

記得要笑！虎尾科大王鈞聖被罵醒　神射揮軍小巨蛋4強

圓圓化身「真人版黃色小鴨」！　首登大巨蛋主持解鎖願望清單

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心意圖濃

後座長腿閨蜜沒戴安全帽　女騎士被揪酒駕！硬拗「我肝不好」

政治熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

快訊／數位身分證賠償2.8億全民埋單　林右昌：已是最好結果

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

陳建仁、高金素梅激辯缺電到關mic　韓國瑜起身打圓場都擋不住

國安局長震怒嚴查「攏係假」　只因2當事人身分敏感

桃園機場大塞機！趙少康：未來6年是常態

公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬

陸方撂話「民進黨負責」離金！海巡署回應

賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

黃捷收恐嚇信　冒名檢察長「給800萬否則變死屍」

少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

獨／黃捷又收2恐嚇信　「桃機裝10顆炸彈」

更多熱門

相關新聞

陸外交部諷：美國也能讓上億中國用戶黑屏？

陸外交部諷：美國也能讓上億中國用戶黑屏？

美國商務部長雷蒙多日前在接受採訪時表示，如今的汽車如同裝了輪子的蘋果手機，可以蒐集大量訊息，假如美國路上有300萬輛中國汽車，北京能讓它們同時熄火。毛寧表示，「有關的言論不僅是虛假敘事，也是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。」

李強談反台獨　外交部：老調重談

李強談反台獨　外交部：老調重談

「中配條件已優於外國籍」　他曝入籍條件：藍白眼睛遮起來圖什麼？

「中配條件已優於外國籍」　他曝入籍條件：藍白眼睛遮起來圖什麼？

接受印度媒體專訪　吳釗燮：盼與印度簽署自由貿易協定

接受印度媒體專訪　吳釗燮：盼與印度簽署自由貿易協定

綠委拿法條曝入籍時程大不同　「外配遠超陸配」

綠委拿法條曝入籍時程大不同　「外配遠超陸配」

關鍵字：

外交部台美教育倡議

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

台灣又有大陸品牌新車現身測試

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面