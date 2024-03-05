「台美教育倡議」第4次高層對話　外交部：持續深化夥伴關係

▲「台美教育倡議」舉辦第四次高層對話，外交部表示將持續深化教育合作。（圖／外交部提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

「台美教育倡議」第四次高層對話於美東時間3月4日上午以實體及視訊混合方式在華府及台北兩地連線舉行。外交部表示，雙方於會中就「台美教育倡議」重要合作議題進行討論，包括盤點過去推展華語文及英語教學等雙向交流計畫的執行成果，未來將持續與美方及相關部會攜手，透過教育合作持續深化台美夥伴關係，維護自由民主多元教育環境與共享價值。

外交部表示，本次會議首度移師美國華府舉辦，我方由教育部政務次長劉孟奇率團，外交部及僑務委員會代表均與會，我國駐美國代表俞大㵢大使及僑務委員會委員長徐佳青也出席致詞；台北端則由國家安全會議副秘書長徐斯儉偕外交部及國家發展委員會等相關部會同仁線上參與。

外交部說明，美方由國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）率領，包括亞太副助卿道森（Camille Dawson）、教育暨文化局代理副助卿克萊文（Marianne Craven）、教育部幕僚長白瑞特（Lexi Barrett）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等與會；AIT台北辦事處副處長柯傑民（Jeremy Cornfort）也視訊出席。

外交部透露，雙方於會中就「台美教育倡議」重要合作議題進行討論，包括盤點過去推展華語文及英語教學等雙向交流計畫的執行成果，並且就未來合作項目充分討論，對話成果豐碩。

外交部指出，台美於109年12月簽署瞭解備忘錄啟動「台美教育倡議」，雙方在語言教育持續深化合作，包括去年擴大台美大學華語文教學校際合作，增加美國國務院相關計畫受獎名額，讓更多美國青年來台研習華語文及選送我國華語教師赴美任教。此外，「傅爾布萊特基金會」也協助推動大學英語教學（EMI）及招募美籍英語教學助理（ETA）來台，逐步落實我國雙語教育政策目標。

外交部說明，今年適逢「台灣關係法」（TRA）立法45週年，本次高層對話再次展現台美關係堅若磐石及雙方對深化教育合作的堅定承諾。未來，將持續與美方及相關部會攜手，透過教育合作持續深化台美夥伴關係，維護自由民主多元教育環境與共享價值。

此外，美國在台協會（AIT）也表示，本次高層對話不僅彰顯出美國與台灣的許多共同價值，也是一大明證美國堅定不移地支持強化美台人民情誼的努力。期待雙方的合作更上層樓，持續在教育領域一同追求卓越。