日本愛知縣寺廟大火！延燒周邊「民宅全陷火海」　已1人送醫

▲愛知縣一座寺廟大火，火勢隨後迅速蔓延至周邊民宅，讓整個住宅區都陷入火海。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

日本位於愛知縣清須市的一座寺廟在5日發生大規模火災，火勢迅速蔓延至附近多棟建築，導致整個區域陷入火海。消防部門在事發後立即展開滅火行動，目前已知有一人在火災中受傷，並被送往醫院治療。

NHK援引警方與消防部門的報告指出，這場火災發生於當地5日上午10時左右，位於清須市西枇杷島町的一座寺廟當時爆發大火，導致附近民宅密集的住宅區也慘被波及，多棟建築也被大火吞噬。

當局隨後派出了約10輛消防車到現場灌救，但當局暫時還未說明火災的起因與火勢擴散的可能原因。 消防部門表示，火災目前已造成一人受傷，並被緊急送往醫院治療。

當局目前正展開進一步搜救工作，以確保沒有其他人受困火場或受傷。報導稱，這場大火發生的地點位於名古屋地鐵小田井車站東北方300公尺處，當地人口十分密集。