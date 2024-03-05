網紅彩妝鼻祖Benefit將「退出中國市場」　銷售通路陸續關閉

▲大陸不少Benefit實體通路已陸續撤櫃。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

全球最大的跨國奢侈品LVMH集團（酩悅‧軒尼詩-路易‧威登集團）旗下的美妝品牌Benefit（貝玲妃）將於今年6月底、7月初退出中國市場。 Benefit被譽為網紅彩妝鼻祖，撤出的消息令不少大陸粉絲直呼「時代的眼淚」。

綜合陸媒報導，大陸Sephora（絲芙蘭，大型歐美連鎖化妝品店）近日發出通知，美妝品牌Benefit將退出中國市場。作為曾經的全球第一眉筆品牌，Benefit早在2021年3月就傳出在大陸多個專櫃「閉店」的消息。

▲官方發出將結束服務的通知。（圖／翻攝自微博，上同）

當時Benefit官方的說法是，隨著零售大環境和趨勢的改變，品牌正在調整中國的業務模式，將逐步撤銷百貨專櫃，未來將主要在Sephora和天貓線上官方旗艦店發售。2017年Benefit的天貓旗艦店開啟，並在2021年、2022年先後入駐京東、抖音電商平台，而如今天貓、抖音、京東三大線上門市均已關閉。

作為最早進入中國市場的海外高端彩妝品牌之一，Benefit的多款明星產品在大陸國內都很受歡迎，例如眉筆、蒲公英蜜粉、腮紅、豬油膏、反孔精英妝前乳等等。

▲不少老粉表示，很喜歡Benefit蒲公英系列。（圖／翻攝自微博）

上海一家Sephora的店員透露，目前多個Benefit實體櫃位已陸續撤櫃，「Benefit退出中國市場可能早於6月。」不過，不少店員也坦言，「撤櫃原因是根本賣不動。」

對於Benefit退出中國市場，不少網友都覺得很可惜，「現在的大陸國內品牌價格相比來說便宜很多，確實不易生存」、「貝玲妃性價比不高啊」、「真的是時代的眼淚，以前好喜歡他們家的蒲公英系列」。