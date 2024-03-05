收27萬私自安樂死漸凍人！　日醫師涉「受囑託殺人」判18年

▲大久保收下死者的「傭金」，非法實施安樂死。（圖／翻攝自診所官網）



記者王佩翊／編譯

日本醫師大久保愉一2019年受到51歲漸凍症患者林優里的囑託，與另一名醫師山本直樹共謀，違法下藥將其安樂死。大久保愉一雖坦承安樂死，但主張是為了達成死者的心願，強調自身行為的正當性，不過仍因「受囑託殺人」罪名被判18年有期徒刑。

根據《關西電視台》報導，當時51歲的死者林優里因罹患漸凍症失去求生意志，因此暗自找上45歲的大久保愉一希望能協助替其安樂死。大久保2019年與同樣身為前醫師的46歲山本直樹共謀，替林優里下藥使其死亡。

大久保在第一次開庭時便承認下藥殺人的罪行，但是他強調自己是為了實現林優里的最後願望，主張該行為的正當性。大久保的辯護律師強調，強迫不想繼續活下去的林優里繼續活著，是違背憲法的行為，因此主張大久保無罪。

對此，檢方指主張，被告殺害一心求死的絕症患者來為自己的行為辯護，並藉此正當化自己的殺人行為，是與真正的安樂死相差甚遠的詭辯。不僅如此，大久保還以類似手法殺害另一名共犯山本直樹的父親，因此向法官求刑23年。

京都地方法院法官川上宏5日宣判，大久保並非死者的主治醫師，更非漸凍症的專門醫師，僅靠著與死者在通訊軟體上的交流，無法掌握病患的病史與當前症狀，甚至也沒有和家屬確認，就私下與病患接觸，並為了130萬日幣（約新台幣27.2萬元）的報酬，執行「安樂死」，是為了自身利益輕視生命的行為，必須加以譴責，最終判處大久保18年有期徒刑。