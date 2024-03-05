準備吊扣醫療執照！南韓政府發送「行政處分通知」　癌末患者哀號

▲南韓政府計畫從5日起依違反醫療法，針對7千多名住院醫師寄出行政處分事前通知，為吊扣執照做準備。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府從2月起祭出醫療改革政策，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，卻遭到住院與實習醫師以投入罷工的方式反對。為此，南韓政府從今（5）日起展開程序，在完成調查後陸續向7千多名住院醫師寄出事前通知書，準備依違反醫療法進行吊扣執照的行政處分。

癌症等中重症患者們痛訴，在超過2周的醫師罷工行動中，他們只能靠服用止痛藥的方式續命。

根據《韓聯社》，依據南韓保健福祉部截至昨（4）日晚間8時視察100間主要教學醫院的結果，若扣除新赴任的實習醫師，在9970名資歷一至四年的住院醫師中，共有8983人（90.1%）離開工作崗位，為此政府打算先祭出業務強制執行命令，一旦確認罷工中的醫師在收到命令後仍未復工，將進一步執行吊扣醫師執照的行政處分程序。

▲▼南韓住院醫師罷工，癌症患者等團體控訴，這兩周他們只能靠服用止痛藥續命。（圖／CFP）

針對此次罷工行動成立的中央災難安全對策本部表示，目前已經取得7千多名住院醫師尚未復工的具體證據，將依照違反醫療法履行相關的行政處分。南韓保健福祉部第2次長朴敏守表示，未來研擬向警方告發煽動住院醫師罷工的主要勢力，不過目前尚未決定何時告發、具體告發對象。

近來南韓政府針對全國醫學院進行調查，詢問各大醫學院對於擴招名額的意見，結果顯示共有40間醫學院向政府提出共3401個擴招名額的申請，然而校方在事前未能徵詢教授的意見，因此引發教授們抗議，其中江原大學醫學院10名教授便於4日上午8時在校門口前接受「削髮」，作為向校方的抗議，甚至還有教授提出辭呈。

另外，這場長達近半個月的醫療大亂，讓癌症等中重症患者飽受化療或手術被無限期延後的損失，只能靠止痛藥續命。由韓國癌患者權益協議會等7個組織所構成的韓國重症疾病聯合會5日在聲明中要求，期盼政府和醫界能夠停止這場犧牲患者、不負責任的攻防戰，「我們這些中重症患者承受緊張和痛苦，不僅流乾了鮮血，更無法入眠。」

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