美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽　照片曝光

▲美軍勃克級飛彈驅逐艦芬恩號5日例行性通過台灣海峽。(圖/翻攝自X/7th Fleet,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國海軍第七艦隊5日證實,美軍勃克級飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn)5日例行性通過台灣海峽,從南朝北航行。

第七艦隊透過聲明提到,美國船艦經台灣海峽往返南海與東海,多年來都是如此。這條水道並不在任何沿海國家領海的範圍內。

The Arleigh-Burke guided missile class destroyer USS John Finn (DDG 113) conducted a routine south-to-north Taiwan Strait transit on March 5, 2024.



