美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽　照片曝光

▲美軍勃克級飛彈驅逐艦芬恩號5日例行性通過台灣海峽。（圖／翻攝自X／7th Fleet，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國海軍第七艦隊5日證實，美軍勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）5日例行性通過台灣海峽，從南朝北航行。

第七艦隊透過聲明提到，美國船艦經台灣海峽往返南海與東海，多年來都是如此。這條水道並不在任何沿海國家領海的範圍內。

The Arleigh-Burke guided missile class destroyer USS John Finn (DDG 113) conducted a routine south-to-north Taiwan Strait transit on March 5, 2024.



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對此，中國大陸解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，芬恩號通過台海並公開炒作，東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視，依法依規處置，戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

早在今年1月，芬恩號由北向南航經台灣海峽，是總統大選之後首艘通過台海的美國軍艦。