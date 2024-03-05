西班牙加泰隆尼亞免費提供「女性生理用品」　250萬人受惠

▲西班牙加泰隆尼亞藥局免費生理用品。（圖／路透，下同）



實習記者任庭儀／編譯

西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）地區藥局自4日起，將免費為女性提供可重複使用的生理用品，是繼蘇格蘭之後推出此類政策的先驅者之一，將使約250萬人受惠。

路透社報導，加泰隆尼亞一項調查顯示，當地使用經期產品的女性中，約44%女性無法負擔她們首選的生理用品，另有23%女性因經濟問題，不得不重複使用一次性衛生用品，這可能增加感染和中毒性休克症候群（toxic shock syndrome）的風險。

當局有關部門指出，一名女性一生中，在衛生用品的花費可高達2500歐元（約新台幣8萬5000元），若使用可重複使用的產品，則能使費用降至145歐元（約新台幣5000元）。

加泰隆尼亞政府希望藉該政策減少「月經貧窮」（period poverty）問題，提升可重複使用產品的使用率，不但能改善低收入女性面臨的困境，更能減少每年因衛生棉、條產生的9000多噸廢棄物。

加泰隆尼亞地區3300多家藥局自4日起，免費提供可重複使用的經期產品，包括月亮杯、生理褲和布質衛生棉，該政策約能使250萬人受益。此前，蘇格蘭於2022年通過「生理期用品法」（Period Products Bill），免費提供生理用品給所有需要的女性，有需求者只要透過手機應用程式，就能找到距離最近的供應地點，創下全球首例。