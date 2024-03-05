密西根工廠大火！「爆炸數百次」殘骸飛噴1.6km　1消防執勤中受傷

Massive fire at 15 Mile Road and Groesbeck tonight in Macomb County. Thought it was a fireworks show from the distance. pic.twitter.com/JmF5fsiSxV — Kurt Nagl (@kurt_nagl) March 5, 2024

記者葉睿涵／編譯

美國密西根州一座工業建築在當地4日晚間發生猛烈爆炸與大規模火災，火勢迅速蔓延，直冲雲霄，爆炸的殘骸更散落至火場1.6公里外。截至目前為止，救援人員正在全力滅火，但現場仍不時傳出震天的爆炸巨響。

Huge industrial fire in Clinton Township of Michigan.



There’s reportedly a 10,000-gallon diesel fuel tank on the property so firefighters are holding back.



Thankfully, no injuries get reported which is a miracle.



Sounds like fireworks going off.pic.twitter.com/PcHrIunIJn — Paul A. Szypula ???????? (@Bubblebathgirl) March 5, 2024

綜合美媒報導，當地4日晚間8時左右，克林頓鎮（Clinton）位於15英里路的Select Distributors工廠傳出了逾百起爆炸聲響，現場爆發大規模火災。災區竄出的沖天烈焰與煙霧在幾公里外都能看見，爆炸的殘骸也不斷從火場飛噴而出，落到距離爆炸地點1.6公里遠的地方。

BREAKING: Industrial fire with dozens of explosions in Clinton Township, Michigan pic.twitter.com/auMHxIgyZt — BNO News (@BNONews) March 5, 2024

現場目擊者指出，截至晚間9時40分，已持續了1個多小時的震天巨響絲毫沒有停止的跡象，而且「每發生一次爆炸，地面就會震動一下」。目擊者費爾斯特（Kevin Felster）表示，火場附近散落著數百塊大小不一的金屬碎片，從噴霧罐到車輪都有，「這些東西都很重，而且它們都燒焦了。我保證，經過的人只要被砸中，頭就會碎掉。」

Most visual explosions of the night behind Groesbeck.



Been going on for 45 minutes now, power flickered on and off during this video. @macombdaily #Macomb #ClintonTownship #groesbeck pic.twitter.com/GEPDuCqpUt — Jarrett Maki (@JRNMaki) March 5, 2024

隨著越來越多人湧到附近街道，警方也在Facebook呼籲居民避開事發地點，坦言他們目前還不清楚火警的起因，以及具體燃燒物質。多家媒體指出，這棟建築屬於一家專門從事新奇產品批發的公司，廠內存有俗稱為「笑氣」的一氧化二氮罐，以及大麻產品（CBD）相關的電子煙和用具，讓救災工作愈發艱難。

當地居民擔憂，火場冒出的煙霧可能對空氣品質造成影響，但檢測空氣品質的airnow.gov數據顯示，當地的空氣目前處於中等水平，顆粒物含量為2.5。克林頓鎮鎮長坎農（Bob Cannon）透露，他接獲一名消防員在任務中受輕傷的報告，「爆炸噴出的玻璃碎片擊穿了消防車的擋風玻璃後割傷了他，但他目前已沒有大礙。」