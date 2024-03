密西根工廠大火！「爆炸數百次」殘骸飛噴1.6km　1消防執勤中受傷

Massive fire at 15 Mile Road and Groesbeck tonight in Macomb County. Thought it was a fireworks show from the distance. pic.twitter.com/JmF5fsiSxV — Kurt Nagl (@kurt_nagl) March 5, 2024

記者葉睿涵/編譯

美國密西根州一座工業建築在當地4日晚間發生猛烈爆炸與大規模火災,火勢迅速蔓延,直冲雲霄,爆炸的殘骸更散落至火場1.6公里外。截至目前為止,救援人員正在全力滅火,但現場仍不時傳出震天的爆炸巨響。

Huge industrial fire in Clinton Township of Michigan.



There’s reportedly a 10,000-gallon diesel fuel tank on the property so firefighters are holding back.



Thankfully, no injuries get reported which is a miracle.



Sounds like fireworks going off.pic.twitter.com/PcHrIunIJn — Paul A. Szypula ???????? (@Bubblebathgirl) March 5, 2024

綜合美媒報導,當地4日晚間8時左右,克林頓鎮(Clinton)位於15英里路的Select Distributors工廠傳出了逾百起爆炸聲響,現場爆發大規模火災。災區竄出的沖天烈焰與煙霧在幾公里外都能看見,爆炸的殘骸也不斷從火場飛噴而出,落到距離爆炸地點1.6公里遠的地方。

BREAKING: Industrial fire with dozens of explosions in Clinton Township, Michigan pic.twitter.com/auMHxIgyZt — BNO News (@BNONews) March 5, 2024

現場目擊者指出,截至晚間9時40分,已持續了1個多小時的震天巨響絲毫沒有停止的跡象,而且「每發生一次爆炸,地面就會震動一下」。目擊者費爾斯特(Kevin Felster)表示,火場附近散落著數百塊大小不一的金屬碎片,從噴霧罐到車輪都有,「這些東西都很重,而且它們都燒焦了。我保證,經過的人只要被砸中,頭就會碎掉。」

Most visual explosions of the night behind Groesbeck.



Been going on for 45 minutes now, power flickered on and off during this video. @macombdaily #Macomb #ClintonTownship #groesbeck pic.twitter.com/GEPDuCqpUt — Jarrett Maki (@JRNMaki) March 5, 2024

隨著越來越多人湧到附近街道,警方也在Facebook呼籲居民避開事發地點,坦言他們目前還不清楚火警的起因,以及具體燃燒物質。多家媒體指出,這棟建築屬於一家專門從事新奇產品批發的公司,廠內存有俗稱為「笑氣」的一氧化二氮罐,以及大麻產品(CBD)相關的電子煙和用具,讓救災工作愈發艱難。

當地居民擔憂,火場冒出的煙霧可能對空氣品質造成影響,但檢測空氣品質的airnow.gov數據顯示,當地的空氣目前處於中等水平,顆粒物含量為2.5。克林頓鎮鎮長坎農(Bob Cannon)透露,他接獲一名消防員在任務中受輕傷的報告,「爆炸噴出的玻璃碎片擊穿了消防車的擋風玻璃後割傷了他,但他目前已沒有大礙。」