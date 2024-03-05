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LINE「51萬筆個資」外洩！包含百筆台灣用戶　日本政府出手

▲桃園市徐姓男子今年1月間在LINE群組上公然辱罵同事挨告。（示意圖／達志影像）

▲LINE發生會員資料外洩事件，其中有上百筆是台灣用戶的個資。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

通訊軟體LINE於2023年11月27日因為網路遭感染惡意軟體，導致51萬筆會員資料外洩，其中包含百筆台灣用戶資料。日本總務省5日宣布對LINE雅虎進行行政指導，而LINE雅虎也在同日於官方網站對於資料外洩一事謝罪道歉。

根據ORICON NEWS報導，LINE雅虎指出，該公司與持有33%股份的大股東南韓NAVER Cloud共享內部系統，然而當時NAVER Cloud外包公司的電腦遭到惡意軟體感染，以至於不明第三方未經授權進入系統，並竊取超過51萬筆會員資料。

▲▼ 日本通訊應用程式LINE。（圖／路透）

▲日本總務省對LINE雅虎下達行政指導。（圖／路透）

LINE雅虎事發後展開調查，並於2024年2月14日發表調查報告與防止類似事件再度發生的對策，表示會加強對於外包公司的管理，降低系統與網路的風險，同時強化員工系統的安全。

總務省3月5日對LINE雅虎下達行政指導，其中包含根據此次事件對安全管理措施與外包商管理進行根本性的檢討與加強、加強管理包含母公司在內整個集團的安全管理以及對於使用者的應對等3點。

另一方面，LINE雅虎在事件爆發最初表示，可能有44萬筆會員資料外洩，然而經過後續調查，則確定有約51萬筆資料外流。

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