快訊／美國飛機墜毀州際公路　多人死亡

▲田納西州一架單引擎飛機墜毀。（圖／翻攝自X，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州4日晚間一架小型飛機墜毀在州際公路上，警方已證實有多人死亡，正進行調查，事發地點40號州際公路（I-40）已經關閉。依據現場畫面，飛機起火被火勢吞沒。

JUST IN: Small plane crashes along I-40 in Nashville, Tennessee, killing 'multiple' people pic.twitter.com/1i1tfB5xl2 — BNO News (@BNONews) March 5, 2024

CNN、福斯新聞等報導，納什維爾的約翰圖恩機場（John Tune airport）於美東4日晚間7時40分左右接獲訊息，這架失事飛機的機師稱遇上引擎動力故障，需要著陸許可，儘管塔台批准，但當飛機飛向機場時，機師稱飛機已經無法成功抵達機場。

目擊者向警方透露，飛機是在飛越州際公路時失事；當消防部門趕來時，現場早已起火。消防單位透露，飛機因撞擊發生內爆，機上無人生還，但並未說明確切死亡人數。當地警方表示，這起事件並未波及到車輛或建築物，罹難者均為機上人員。

美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）均已派員前往案發地點，當地官員正與聯邦當局合作。