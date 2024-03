快訊／美國飛機墜毀州際公路　多人死亡

▲田納西州一架單引擎飛機墜毀。(圖/翻攝自X,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國田納西州4日晚間一架小型飛機墜毀在州際公路上,警方已證實有多人死亡,正進行調查,事發地點40號州際公路(I-40)已經關閉。依據現場畫面,飛機起火被火勢吞沒。

JUST IN: Small plane crashes along I-40 in Nashville, Tennessee, killing 'multiple' people pic.twitter.com/1i1tfB5xl2