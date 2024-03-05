讓中國人看見中國的美！她「穿韓服」激怒韓國人：別剽竊韓國文化

▲中國拍攝傳統服飾之美，模特兒卻穿上朝鮮傳統服飾，引發南韓網友的憤怒。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國近年民族主義高漲，網路社群掀起漢服運動，最近來自黑龍江省的網紅更穿清宮服飾現身台北西門町，宛如宮鬥劇《如懿傳》，高喊「讓中國人看見中國美」。豈料，一名女模特兒卻穿起韓國傳統服飾走在上海，宣稱穿的是中國傳統服飾，讓南韓網友氣得飆罵，要求中國人別再剽竊韓國傳統文化。

韓媒《JTBC》在時事新聞節目「事件班長」報導上述事件，首先標題就點出「韓服是中國傳統服飾？」，主持人表示近年來南韓與中國爆發無數起文化與歷史爭議，社群媒體小紅書一段影片的標題顯示，要「讓中國人看見中國的美」，因此畫面中的女性穿起各民族的傳統服飾，然而畫面卻旋即跳到了朝鮮族。

只見畫面中漫步在上海街頭的女性，不僅盤起頭髮、穿戴朝鮮宮廷髮飾，身上更穿著藍色的赤古里裙（저고리，為韓服的重要象徵），而手上則是拿著韓國街頭隨處可見的紅黃藍三色太極扇，一身的韓服加上太極扇顯然是韓國傳統文化元素，然而字幕卻寫著「讓中國人看見中國美」、「中國傳統服飾」、「朝鮮族」，讓主持人和來賓氣急敗壞。

至於該則小紅書貼文，則是寫道，「當中國的傳統民族美走上現代街頭：第六彈＃讓中國人看到中國的美＃朝鮮族＃朝鮮服」。

▲▼發文者將韓服描述為中國傳統服飾，連中國網友也覺得不妥。（圖／翻攝自YouTube）

主持人憤怒表示，「明明旗袍也很漂亮，既然要拍攝『中國傳統服飾的美』，為什麼不穿旗袍就好？其實朝鮮族踏上中國的土地、移居至中國境內也不就是近一個世紀的事而已。」

節目來賓則表示，女模特兒身上的傳統服飾顯然來自韓國、來自朝鮮，若宣稱是中國的傳統文化，顯然是不太恰當，「如果要拍的話，就穿你們中國真正的傳統服飾來拍......他們的作為真是讓人難以理解。」

南韓網友留言表示，「這顯然是中國的東北工程，無法輕鬆簡單帶過」、「中國人這樣搞並非是因為羨慕韓國文化，而是打從心底認為韓國是中國的屬國、認為韓國所有文化皆發源自中國，為未來中國統治韓半島作盤算」、「為何要從朝鮮族身上追尋傳統文化？難道他們沒有自己的傳統嗎」、「光是從扇子來看就足以證明是宣傳大韓民國的韓服」。

還有南韓網友點出，「假如韓國人（學中國人），宣稱日本的和服是韓國的傳統服飾，早就被轟到滿頭包了吧？難道他們對自己的文化沒有自信嗎」、「韓國境內也有漢人居住，那是不是代表中國傳統服飾也屬於韓國傳統服飾」、「不如我們也學中國，來設個韓國的滿洲族、日本族、印度族、土耳其族、越南族、緬甸族、英國族、法國族、俄羅斯族、烏克蘭族、美國族。」