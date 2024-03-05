她帶身障前夫改嫁！新婚尪甘願「3人行」　洗澡餵飯沒怨言

▲克里絲與布蘭登結婚僅2年，對方就發生嚴重車禍，無法自理生活。（圖／翻攝TikTok@followmetothemouse，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國德州單親爸爸詹姆斯（James Armstrong）2016年與一生摯愛步入禮堂，但他的愛不僅限於老婆一個人，也愛屋及烏、無怨無悔地照顧著妻子遭遇嚴重車禍、生活無法自理的前夫，把對方當成哥哥一樣看待，共同分攤洗澡、更衣、餵食等照護工作，多年以來毫無怨言，甚至承諾在老婆離開後，繼續負起照顧責任。

▲克里絲無怨無悔地照顧布蘭登。



克里絲（Kris）與布蘭登（Brandon）是高中戀人，並於2006年結婚，未料幸福時光僅短短2年，對方就發生嚴重車禍，罹患創傷性腦損傷（TBI），導致生活無法自理。年僅23歲的她無怨無悔地照顧著丈夫，但仍想完成自己成立家庭、生兒育女的夢想，於是在離婚後，提交申請文件，從太太變成法定監護人。

克里絲一度擔心，永遠無法遇到同時愛著自己、也愛著布蘭登的人，直到2014年遇上詹姆斯，才重新燃起希望。詹姆斯直言，他打從第一天就知道，只要跟克里絲在一起，未來生活肯定會有布蘭登參與，但「這一點也不讓我感到困擾，反而讓我更有興趣，因為我知道克里絲心地善良。」

▲克里絲遇上詹姆斯，對方大方接受前夫布蘭登，兩人也處得很好。



2016年，詹姆斯（James Armstrong）與克里絲結婚，除了他在前一段婚姻的孩子，2人還陸續生下2個孩子，一家人帶著布蘭登做各種事情，包括洗澡、更衣、餵飯、看醫生、出去吃午餐等等。他與布蘭登也處得很好，兩人就像親兄弟一般。

克里絲非常感謝詹姆斯的包容與大愛，「詹姆斯幫助我，這是愛的禮物。」而詹姆斯堅稱，自己只是在做正確的事情，他對於布蘭登的愛如此深刻，以至於做出承諾，「如果她發生了任何事情，或者她去世了，我會爭取監護權的。不僅僅是愛她而已，也要愛著布蘭登。他需要我們。他需要愛他的人。」

目前，布蘭登住在距離家裡約10分鐘路程的照護機構，但克里絲和布蘭登經常過去探望，並且帶他出門散散心，也會在TikTok帳戶上分享一家人的生活。