她帶身障前夫改嫁！新婚尪甘願「3人行」　洗澡餵飯沒怨言

▲克里絲與布蘭登結婚僅2年,對方就發生嚴重車禍,無法自理生活。(圖/翻攝TikTok@followmetothemouse,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國德州單親爸爸詹姆斯(James Armstrong)2016年與一生摯愛步入禮堂,但他的愛不僅限於老婆一個人,也愛屋及烏、無怨無悔地照顧著妻子遭遇嚴重車禍、生活無法自理的前夫,把對方當成哥哥一樣看待,共同分攤洗澡、更衣、餵食等照護工作,多年以來毫無怨言,甚至承諾在老婆離開後,繼續負起照顧責任。

▲克里絲無怨無悔地照顧布蘭登。



克里絲(Kris)與布蘭登(Brandon)是高中戀人,並於2006年結婚,未料幸福時光僅短短2年,對方就發生嚴重車禍,罹患創傷性腦損傷(TBI),導致生活無法自理。年僅23歲的她無怨無悔地照顧著丈夫,但仍想完成自己成立家庭、生兒育女的夢想,於是在離婚後,提交申請文件,從太太變成法定監護人。

克里絲一度擔心,永遠無法遇到同時愛著自己、也愛著布蘭登的人,直到2014年遇上詹姆斯,才重新燃起希望。詹姆斯直言,他打從第一天就知道,只要跟克里絲在一起,未來生活肯定會有布蘭登參與,但「這一點也不讓我感到困擾,反而讓我更有興趣,因為我知道克里絲心地善良。」

▲克里絲遇上詹姆斯,對方大方接受前夫布蘭登,兩人也處得很好。



2016年,詹姆斯(James Armstrong)與克里絲結婚,除了他在前一段婚姻的孩子,2人還陸續生下2個孩子,一家人帶著布蘭登做各種事情,包括洗澡、更衣、餵飯、看醫生、出去吃午餐等等。他與布蘭登也處得很好,兩人就像親兄弟一般。

克里絲非常感謝詹姆斯的包容與大愛,「詹姆斯幫助我,這是愛的禮物。」而詹姆斯堅稱,自己只是在做正確的事情,他對於布蘭登的愛如此深刻,以至於做出承諾,「如果她發生了任何事情,或者她去世了,我會爭取監護權的。不僅僅是愛她而已,也要愛著布蘭登。他需要我們。他需要愛他的人。」

目前,布蘭登住在距離家裡約10分鐘路程的照護機構,但克里絲和布蘭登經常過去探望,並且帶他出門散散心,也會在TikTok帳戶上分享一家人的生活。

Watch this. It’ll remind that humans are GOOD. Grab a tissue. pic.twitter.com/6T8T5nJetn